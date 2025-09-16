Естонія будує 40-кілометровий протитанковий рів на кордоні з росією
Київ • УНН
Естонія розпочала будівництво 40-кілометрового протитанкового рову на південно-східному кордоні з росією, що є частиною Балтійської оборонної зони. До кінця 2027 року планується також збудувати близько 600 бункерів для затримки ворожих сил.
Протягом наступних двох років на південно-східному кордоні Естонії буде викопано майже 40 кілометрів протитанкових ровів, що стане частиною розширених прикордонних укріплень Балтійської оборонної зони. Про це повідомив ERR, пише УНН.
Оскільки на північному сході Естонії вже є природна перешкода у вигляді річки Нарви, а на сході - озеро Пейпсі, то на південному сході, щоб зупинити противника, заплановано побудувати 40 кілометрів протитанкового рову, тобто на всіх ділянках кордону, де це потрібно. У болотистій місцевості в цьому немає необхідності, адже транспорт там і так не пройде. До кінця 2027 року має бути готово понад 40 кілометрів протитанкових ровів, а також близько 600 бункерів, частина з яких уже буде вкопана в землю, а інші зберігатимуться якнайближче до передбачених місць установки
Він пояснив, що там, де є болотисті ділянки, в цьому нема потреби, оскільки там теж не пройде техніка.
Заплановано, що оборонна зона на східному кордоні Естонії буде близько 100 кілометрів в довжину та близько 40 кілометрів у глибину від сухопутного кордону.
Заплановано, що оборонна зона на східному кордоні Естонії буде близько 100 кілометрів в довжину та близько 40 кілометрів у глибину від сухопутного кордону.
У відділі закупівель Центру оборонних інвестицій розповіли, що цього року планується побудувати два опорні пункти – на північному сході й на південному сході Естонії, вони складатимуться з 14 бункерів, а також складські приміщення.
Проєкт Балтійської лінії оборони на південному сході Естонії офіційно розпочався з будівництва протитанкових ровів у рамках більш масштабних заходів щодо зміцнення кордону. Спочатку основна увага приділялася невеликій ділянці, де будувалися протитанкові рови протяжністю до чотирьох кілометрів, а також планувалося створити 28 бункерів і 10 складів до 2025 року.
Будівництво в основному зосереджено на ділянках, де кордон проходить по густих лісових масивах, причому протитанкові рови також служать елементом охорони кордону. Головна мета – затримати ворожі сили й виграти час для реагування в разі вторгнення. Уроки, винесені з війни росії проти України, лягли в основу проєкту.
