Естонія будує 40-кілометровий протитанковий рів на кордоні з росією

10:17
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
10:07
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
09:54
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
09:19
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
08:08
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
07:46
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Ексклюзив
07:30
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
06:54
Трамп, імовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня у Нью-Йорку - Рубіо
15 вересня, 17:38
Сирський звільнив двох командирів корпусів через втрати особового складу та територій - Генштаб
15 вересня, 15:43
Уряд схвалив проєкт Бюджету-2026 з дефіцитом 18,4% ВВП
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Швеція планує рекордне збільшення оборонного бюджету на 2,4 млрд євро 16 вересня, 01:54
Нова iOS 26 може "вбити" акумулятор: Apple випустила офіційне попередження16 вересня, 02:28
Потрібно зробити все, щоб бути готовими до війни - Навроцький06:42
ГУР розкрило іноземні деталі та "начинку" російського дрона "Герань-3"07:02
ЄС відклав розгляд питання 19-го пакету санкцій проти росії - Politico07:25
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
10:07
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
Ексклюзив
09:19
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру08:08
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
Ексклюзив
07:30
Все, що треба знати про новації, доходи та витрати Бюджету-2026: Підласа зробила аналіз проєкту документу15 вересня, 19:06
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Володимир Зеленський
Ігор Терехов
Кароль Навроцький
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Китай
Білий дім
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01
Шахед-136
Північний потік
БМ-30 «Смерч»
The New York Times
Truth Social

Естонія будує 40-кілометровий протитанковий рів на кордоні з росією

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Естонія розпочала будівництво 40-кілометрового протитанкового рову на південно-східному кордоні з росією, що є частиною Балтійської оборонної зони. До кінця 2027 року планується також збудувати близько 600 бункерів для затримки ворожих сил.

Естонія будує 40-кілометровий протитанковий рів на кордоні з росією

Протягом наступних двох років на південно-східному кордоні Естонії буде викопано майже 40 кілометрів протитанкових ровів, що стане частиною розширених прикордонних укріплень Балтійської оборонної зони. Про це повідомив ERR, пише УНН.

Оскільки на північному сході Естонії вже є природна перешкода у вигляді річки Нарви, а на сході - озеро Пейпсі, то на південному сході, щоб зупинити противника, заплановано побудувати 40 кілометрів протитанкового рову, тобто на всіх ділянках кордону, де це потрібно. У болотистій місцевості в цьому немає необхідності, адже транспорт там і так не пройде. До кінця 2027 року має бути готово понад 40 кілометрів протитанкових ровів, а також близько 600 бункерів, частина з яких уже буде вкопана в землю, а інші зберігатимуться якнайближче до передбачених місць установки

- повідомив підполковник Айнар Афанасьєв з Генерального штабу Сил оборони Естонії.

Він пояснив, що там, де є болотисті ділянки, в цьому нема потреби, оскільки там теж не пройде техніка.

Зазначається, що до кінця 2027 року має бути побудовано понад 40 кілометрів протитанкового рову, а також близько 600 бункерів.

Заплановано, що оборонна зона на східному кордоні Естонії буде близько 100 кілометрів в довжину та близько 40 кілометрів у глибину від сухопутного кордону.

У відділі закупівель Центру оборонних інвестицій розповіли, що цього року планується побудувати два опорні пункти – на північному сході й на південному сході Естонії, вони складатимуться з 14 бункерів, а також складські приміщення.

Естонія підтвердила допомогу Україні на 2026 рік: понад 100 мільйонів євро14.09.25, 15:36 • 11242 перегляди

Проєкт Балтійської лінії оборони на південному сході Естонії офіційно розпочався з будівництва протитанкових ровів у рамках більш масштабних заходів щодо зміцнення кордону. Спочатку основна увага приділялася невеликій ділянці, де будувалися протитанкові рови протяжністю до чотирьох кілометрів, а також планувалося створити 28 бункерів і 10 складів до 2025 року.

Будівництво в основному зосереджено на ділянках, де кордон проходить по густих лісових масивах, причому протитанкові рови також служать елементом охорони кордону. Головна мета – затримати ворожі сили й виграти час для реагування в разі вторгнення. Уроки, винесені з війни росії проти України, лягли в основу проєкту.

Наступна після Латвії: Естонія частково закриває свій повітряний простір12.09.25, 20:09 • 3822 перегляди

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Державний кордон України
Естонія
Україна