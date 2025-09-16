Естонія будує 40-кілометровий протитанковий рів на кордоні з росією

Протягом наступних двох років на південно-східному кордоні Естонії буде викопано майже 40 кілометрів протитанкових ровів, що стане частиною розширених прикордонних укріплень Балтійської оборонної зони. Про це повідомив ERR, пише УНН.

Оскільки на північному сході Естонії вже є природна перешкода у вигляді річки Нарви, а на сході - озеро Пейпсі, то на південному сході, щоб зупинити противника, заплановано побудувати 40 кілометрів протитанкового рову, тобто на всіх ділянках кордону, де це потрібно. У болотистій місцевості в цьому немає необхідності, адже транспорт там і так не пройде. До кінця 2027 року має бути готово понад 40 кілометрів протитанкових ровів, а також близько 600 бункерів, частина з яких уже буде вкопана в землю, а інші зберігатимуться якнайближче до передбачених місць установки