Эстония подтвердила помощь Украине на 2026 год: более 100 миллионов евро

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур подтвердил помощь Украине в следующем 2026 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на министерство обороны Эстонии.

Подробности

Эстония продолжит оказывать Украине помощь на уровне 0,25% ВВП. Это равно более 100 миллионам евро, заявил министр обороны страны.

Мы исходим из военных потребностей Украины, и в следующем году эстонские оборонные предприятия снова будут играть ведущую роль. Кроме того, мы продолжим обучение украинцев и поддержку ИТ-решений в сфере обороны Украины - говорится в сообщении оборонного ведомства страны.

Ханно Певкур также встретился с украинскими военными, воевавшими на передовой - они подчеркнули важность помощи западных партнеров. Кроме того, он провел встречи с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым и мэром Киева Виталием Кличко.

Напомним

В Украине погиб эстонский доброволец Олев Роост, доброволец из Эстонии. Он воевал в составе 3-го отдельного полка ССО ВСУ: до этого он служил в специальных войсках Эстонии, имел опыт службы в Афганистане и Мали.