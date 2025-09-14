Эстония подтвердила помощь Украине на 2026 год: более 100 миллионов евро

$41.310.00
48.270.00
ukenru
09:08 • 7376 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 38058 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 74526 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
12 сентября, 19:25 • 62636 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 72631 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 40156 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 70388 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 65929 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 39322 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
12 сентября, 10:50 • 38467 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
3м/с
34%
757мм
Популярные новости
Рубио об атаке российских дронов на Польшу: это неприемлемо, но есть сомнения относительно целей14 сентября, 03:08 • 8594 просмотра
День "Обними свою собаку" и День памяти жертв фашизма: что еще отмечают 14 сентября14 сентября, 03:30 • 3914 просмотра
Дроны атаковали один из крупнейших НПЗ России, вызвав пожарVideo14 сентября, 04:31 • 11483 просмотра
Вражеский удар по Константиновке: число погибших и раненых возросло14 сентября, 05:23 • 7526 просмотра
Будет ли отключен мобильный интернет во время атаки дронов: уточнение от Генштаба10:26 • 5940 просмотра
публикации
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo13 сентября, 07:00 • 73159 просмотра
Инвестиции в человеческий капитал: как международные компании обучают украинских врачей12 сентября, 17:22 • 46030 просмотра
Миф о "лишних аптеках": почему Украине не стоит сокращать сеть аптек12 сентября, 15:32 • 45430 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день12 сентября, 14:30 • 70388 просмотра
Блестящие инвестиции: стоит ли хранить деньги в драгоценных камнях12 сентября, 14:26 • 42990 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Андрій Єрмак
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Ким Чен Ын
Актуальные места
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Великобритания
Франция
Реклама
УНН Lite
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto09:45 • 2254 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 19137 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 65929 просмотра
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 52042 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 100027 просмотра
Актуальное
9К720 Искандер
Financial Times
Хранитель
Шахед-136
Бильд

Эстония подтвердила помощь Украине на 2026 год: более 100 миллионов евро

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Эстония продолжит оказывать Украине помощь на уровне 0,25% ВВП, что составляет более 100 миллионов евро. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур подтвердил поддержку, включая обучение и ИТ-решения в оборонной сфере.

Эстония подтвердила помощь Украине на 2026 год: более 100 миллионов евро

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур подтвердил помощь Украине в следующем 2026 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на министерство обороны Эстонии.

Подробности

Эстония продолжит оказывать Украине помощь на уровне 0,25% ВВП. Это равно более 100 миллионам евро, заявил министр обороны страны.

Мы исходим из военных потребностей Украины, и в следующем году эстонские оборонные предприятия снова будут играть ведущую роль. Кроме того, мы продолжим обучение украинцев и поддержку ИТ-решений в сфере обороны Украины

- говорится в сообщении оборонного ведомства страны.

Ханно Певкур также встретился с украинскими военными, воевавшими на передовой - они подчеркнули важность помощи западных партнеров. Кроме того, он провел встречи с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым и мэром Киева Виталием Кличко.

Напомним

В Украине погиб эстонский доброволец Олев Роост, доброволец из Эстонии. Он воевал в составе 3-го отдельного полка ССО ВСУ: до этого он служил в специальных войсках Эстонии, имел опыт службы в Афганистане и Мали.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Рустем Умеров
Ханно Певкур
Афганистан
Мали
Виталий Кличко
Эстония
Украина
Киев