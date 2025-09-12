$41.310.10
Следующая после Латвии: Эстония частично закрывает свое воздушное пространство

Киев • УНН

 • 606 просмотра

Командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило предложил запретить полеты вблизи восточной границы. Запрет будет действовать с 8 вечера до 7 утра в течение нескольких недель, охватывая воздушное пространство от острова Педассаар до восточной границы Эстонии.

Следующая после Латвии: Эстония частично закрывает свое воздушное пространство

Командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило предложил установить запрет на полеты вблизи восточной границы. Таким образом, Эстония может последовать примеру Латвии, которая уже ввела такие меры, пишет УНН со ссылкой на Delfi.

Детали

Министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ) подтвердил Delfi, что Мерило действительно сделал такое предложение, и отметил, что во время обсуждений с латвийской стороной было решено, что разумно ввести запрет на полеты в ночное время.

По его словам, с сегодняшнего дня Силы обороны на неопределенный срок вводят запретную зону для полетов рядом с восточной границей Эстонии. В генштабе Сил обороны подчеркнули, что цель этой меры – обеспечить более эффективное реагирование на нарушения воздушного пространства.

Уровень угрозы не изменился, но в свете событий в Польше такая мера со стороны Сил обороны Эстонии и Латвии вполне оправдана. Запрет на полеты будет действовать с 8 вечера до 7 утра 

- уточнил министр.

Латвия выделяет миллионы евро на американское вооружение для Украины10.09.25, 06:24 • 5270 просмотров

Генштаб Сил обороны добавил, что запрет на полеты будет действовать в течение следующих нескольких недель. В этот период обычные гражданские полеты, в том числе использование любительских дронов, будут запрещены. Запретная зона охватывает воздушное пространство с севера на юг от линии остров Педассаар – восточный берег Выртсъярва до восточной границы Эстонии.

Установление запрета на полеты обусловлено необходимостью в ближайшие недели осуществлять более тщательное наблюдение за воздушным пространством в этой зоне, проводить учения и обеспечивать более эффективную безопасность воздушного пространства, гарантируя при этом безопасность воздушного движения, отметили в Силах обороны.

Оценка угрозы с точки зрения Сил обороны не изменилась. Эстонии не угрожает непосредственная и немедленная военная опасность. Однако в нашем регионе возросла частота инцидентов в воздушном пространстве, что связано с военными действиями россии против Украины 

- подтвердили в Генштабе.

Дополнение

С 11 сентября с 18:00 (по местному времени) как минимум до 18 сентября (с возможностью продления срока) будет закрыто воздушное пространство Латвии в восточном приграничном регионе.

Павел Зинченко

