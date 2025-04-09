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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26230 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эстония отказывается от "Филип Морис"

Силы обороны Эстонии запретили продукцию таких компаний, как PepsiCo, Mars, Nestle, Unilever, Mondelēz International, Philip Morris International и Japan Tobacco International, которые продолжают работать в России и поддерживать ее экономику и военную машину за счет налогов.

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россияне увеличивают интенсивность боевых действий в Украине - разведка Эстонии

Российские оккупационные войска в Украине увеличили темпы своих операций, но не смогли достичь конкретных оперативно-тактических целей, достигнув лишь незначительных успехов в Луганской и Донецкой областях.

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россия намеренно "глушит" GPS в Европе - командующий силами Эстонии

По словам командующего Сил обороны Эстонии, россия намеренно нарушает работу GPS в Европе, чтобы протестировать оборудование и возможности для создания помех на фоне потенциальных будущих конфликтов с НАТО.

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В апреле руководители украинской полиции начнут в Эстонии обучение современным практикам управления и организации

Эстонский центр международного развития (ESTDEV) и Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии (PPA) подписали соглашение о партнерстве для повышения управленческого потенциала Главного управления Национальной полиции Украины и региональных подразделений патрульной полиции.

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