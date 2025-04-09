Эстония хочет предоставить военным право применять силу к судам, которые могут повредить инфраструктуру. В крайнем случае, судно могут затопить после эвакуации экипажа.
Эстония и Финляндия разрабатывают планы по закрытию Финского залива для российских кораблей в случае угрозы. Это технически возможно, но потребует учета экономических интересов и инфраструктурных изменений.
Украина скрыла планы операции в Курской области, достигнув эффекта неожиданности. По оценкам эстонского офицера, ВСУ контролируют более 500 кв км территории, а Россия не готова к серьезному контрнаступлению.
Эстония предоставит Украине зенитно-ракетные комплексы малой дальности типа "Мистраль" и ракеты для отражения атак россии.
Эстония усилит кибербезопасность Украины, предоставив оборудование в рамках ИТ-коалиции.
россия использует в Украине "тактику амебы". россияне экспериментируют с небольшими силами в разных местах и надеются, что где-то появится возможность прорыва, считает начальник Генерального штаба Сил обороны Эстонии.
По данным Министерства обороны Германии, Россия, вероятно, несет ответственность за постоянные перебои в работе глобальных навигационных спутниковых систем в Балтийском регионе, включая электромагнитные помехи, исходящие из Калининграда.
Эстония планирует приобрести 18 французских 155-мм самоходных артиллерийских установок Caesar и построить новый корабль для своего флота ориентировочной стоимостью 30-40 миллионов евро.
Силы обороны Эстонии запретили продукцию таких компаний, как PepsiCo, Mars, Nestle, Unilever, Mondelēz International, Philip Morris International и Japan Tobacco International, которые продолжают работать в России и поддерживать ее экономику и военную машину за счет налогов.
Российские оккупационные войска в Украине увеличили темпы своих операций, но не смогли достичь конкретных оперативно-тактических целей, достигнув лишь незначительных успехов в Луганской и Донецкой областях.
По словам командующего Сил обороны Эстонии, россия намеренно нарушает работу GPS в Европе, чтобы протестировать оборудование и возможности для создания помех на фоне потенциальных будущих конфликтов с НАТО.
Эстонский центр международного развития (ESTDEV) и Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии (PPA) подписали соглашение о партнерстве для повышения управленческого потенциала Главного управления Национальной полиции Украины и региональных подразделений патрульной полиции.