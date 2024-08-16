Минобороны Эстонии: россия не готова к контрнаступлению в курской области

Украина смогла скрыть свои планы подготовки к операции в Курской области, благодаря чему был достигнут эффект неожиданности. Учитывая это, рф пока не может провести контрнаступление в курской области. Об этом заявил заместитель начальника штаба дивизии Сил обороны Эстонии подполковник Маттиас Пуусепп, пишет ERR, передает УНН.

Детали

По словам Пуусеппа, российские вооруженные силы, вероятно, имеют проблемы с командованием на Курщине.

они не смогли эффективно отреагировать на действия ВСУ, и совершенные действия носят оборонительный характер, то есть они устанавливают оборонительные линии, перемещают подразделения - объяснил эстонский подполковник.

По его словам, ВСУ смогли до последнего держать свой план в тайне, поэтому россия не ожидала наступления в курской области. Пуусепп также подчеркнул, что сейчас рф не готова к серьезному контрнаступлению на Курщине.

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По сообщениям российских социальных медиа ВС РФ вскоре должны совершить контрнаступление. Однако пока нет признаков, что у ВС РФ есть достаточное количество сил и районов, чтобы развернуть подобные значительные действия - уверен заместитель начальника штаба дивизии Сил обороны Эстонии.

Пуусепп оценивает зону контроля украинских Вооруженных Сил в "более 500 квадратных километров территории Курской области", но добавляет, что активные действия разворачиваются на большей площади, а наступление ВСУ, хоть и медленнее, но продолжается.

Напомним

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, по состоянию на четверг, 15 августа, ВСУ взяли под контроль 82 населенных пункта и продвинулись на 35 километров и контролируют более тысячи квадратных километров территории рф.

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