Британская разведка: россия стягивает войска на Курщину и усиливает оборону региона

россия постепенно приходит в себя после начального беспорядка и дезорганизации среди ее войск в курской области, который начался после наступления ВСУ. Об этом говорится в отчете разведки, который публикует Министерство обороны Британии, передает УНН.

Детали

Минобороны Британии подтверждает, что украинские войска проникли в приграничный регион России «на глубину от 10 до 25 км на фронте примерно 40 км.

Аналитики также говорят, что российские оборонительные линии и пограничные войска были «не готовы» к наступлению ВСУ, которое началось на прошлой неделе.

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После первоначального беспорядка и дезорганизации российские войска развернули большие силы в регионе, в том числе вероятно, из других мест вдоль линии соприкосновения - утверждает британская разведка.



Отмечается также, что россияне начали строить дополнительные оборонительные позиции, пытаясь предотвратить продвижение украинских войск.

Напомним,

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, по состоянию на четверг, 15 августа, ВСУ взяли под контроль 82 населенных пункта и продвинулись на 35 километров и контролируют более тысячи квадратных километров территории рф.

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