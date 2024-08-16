Уничтоженный КПП и полсотни пленных россиян: десантники показали кадры с прорыва российской границы на Курщине
Киев • УНН
80-я десантно-штурмовая бригада ВСУ уничтожила пограничный пункт «Суджа» в Курской области РФ. Украинские военные взяли в плен более 50 россиян и прорвали линию обороны противника.
Десантники из 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады ДШВ ВСУ с самого начала участвовали в наступательной операции в курской области. Они уничтожили пограничный пункт "суджа" и взяли в плен более полусотни россиян. Об этом пишет УНН со ссылкой на 80 отдельную десантно-штурмовую Галицкую бригаду ДШВ ВС Украины.
Детали
Более пятидесяти пленных россиян в Курской области, уничтожен пограничный пункт пропуска и прорвана линия обороны врага. Именно таковы результаты украинских десантников после первых часов с начала военной операции на Курщине
Они отметили, что когда штурмовые группы 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады ДШВ ВСУ получили поддержку артиллерии и тяжелой бронетехники.
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После того, как россияне попали под шквальный огонь артиллерии ВСУ и увидели украинские танки, которые прорвали границу, войска рф приняли верное решение - вывесить белый флаг и сдаться в плен.
Напомним,
В Генеральном штабе ВСУ показали первые часы наступательной операции Сил обороны в курской области 6 августа.
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