Уничтоженный КПП и полсотни пленных россиян: десантники показали кадры с прорыва российской границы на Курщине

Десантники из 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады ДШВ ВСУ с самого начала участвовали в наступательной операции в курской области. Они уничтожили пограничный пункт "суджа" и взяли в плен более полусотни россиян. Об этом пишет УНН со ссылкой на 80 отдельную десантно-штурмовую Галицкую бригаду ДШВ ВС Украины.

Детали

Более пятидесяти пленных россиян в Курской области, уничтожен пограничный пункт пропуска и прорвана линия обороны врага. Именно таковы результаты украинских десантников после первых часов с начала военной операции на Курщине - говорят военные.

Они отметили, что когда штурмовые группы 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады ДШВ ВСУ получили поддержку артиллерии и тяжелой бронетехники.

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После того, как россияне попали под шквальный огонь артиллерии ВСУ и увидели украинские танки, которые прорвали границу, войска рф приняли верное решение - вывесить белый флаг и сдаться в плен.

Напомним,

В Генеральном штабе ВСУ показали первые часы наступательной операции Сил обороны в курской области 6 августа.

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