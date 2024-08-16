Центр противодействия дезинформации разоблачил новые фейки рф о событиях в курской области

Центр противодействия дезинформации сообщает о новой волне фейков российской пропаганды, которая касается событий в курской области. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение Центра.

В российском информационном пространстве обнаружены новые фейки и манипуляции, которые распространяются враждебной пропагандой вокруг событий в курской области.



ЦПИ зафиксировал следующие волны дезинформационных публикаций.

"Украинские нацисты": в течение дня россияне продолжали распространять фейки на подкрепление пропагандистского нарратива о „нацистской Украине“. В частности, тиражировалось фото с перстнем со свастикой на руке якобы украинского солдата. Также появилось видео очередного "зверства" ВСУ - на кадрах якобы двое украинских военных срывают флаги с могилы "вагнеровца"

"Западные журналисты врут". Репортажи западных журналистов из курской области, в которых рассказывается о гуманном отношении украинских военных к гражданскому населению, стали для роспропагандистов непростым вызовом. россияне, которые уже и забыли о существовании свободной журналистики, неуклюже пытались все отрицать и говорить, будто иностранные репортеры работают под давлением спецслужб.

"Украинцы в российской военной форме": ru-пропагандисты заявляют, будто украинские военные заходят в населенные пункты курской области в российской форме и планируют провокации «под чужим флагом». На самом деле таким образом враг пытается создать алиби своим военным для обвинения Украины в их преступлениях против гражданского населения.

"Участие иностранцев в операции". Продолжается распространение бездоказательных заявлений об "иностранных наемниках" на стороне ВСУ в курской области. А о якобы участии "натовцев и западных спецслужб" в планировании операции заявил помощник президента рф николай патрушев.

"Иллюзия контроля": государственные медиа рф активно пиарят заявления командира кадыровского спецназа "ахмат" о якобы уничтоженной технике украинцев и остановке наступления. Однако его победы на фотошоп-фронтах подняли на смех даже z-военкоры.

Напомним

СНБО сообщает об активизации российской информационной кампании перед отопительным сезоном. Враг распространяет фейки о "черной зиме" и провале подготовки к зиме, чтобы посеять панику среди украинцев.