Центр противодействия дезинформации при СНБО предупреждает об усилении российской информационной кампании. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины, передает УНН.

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Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщает об активизации российской информационной кампании, направленной на запугивание украинцев перед отопительным сезоном.

Один из главных нарративов, распространяемых агрессором, касается так называемой «черной зимы». По версии врага, подготовка к зимнему периоду якобы будет полностью провалена, что приведет к катастрофическим последствиям для населения Украины.

Пропагандисты продуцируют многочисленные фейки и дезинформационные материалы, направленные на дестабилизацию общественно-политической ситуации в стране. Эти манипуляции имеют целью посеять панику и неуверенность среди украинцев.

росія намагається залякати українців: Центр протидії дезінформації пояснив заяви москви про підрив Київської ГЕС