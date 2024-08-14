россия отправила на войну в Украину курсантов из училищ вместо подразделений, которые перебросили на Курщину - "АТЕШ"
Киев • УНН
Россия переместила часть войск из Украины для защиты Курской области. На их место в окопы отправили курсантов военных вузов, которые теперь получают боевой опыт в Херсонской области.
россия перебросила часть войск из Украины на оборону курской области, зато на их места в окопы прислали бойцов военных вузов. Об этом заявило партизанское движение "АТЕШ", передает УНН.
Детали
Отмечается, что партизаны АТЕШ выяснили, что курсантов военных вузов отправили в Херсонскую область, получать боевой опыт.
В подразделениях они наравне с кадровыми военнослужащими выполняют поставленные задачи. Пока 810 бригада пытается выжить на Курщине, на охрану их позиций возле Перекопского перешейка оставили курсантов
Они также предполагают, что количество курсантов в зоне боевых действий увеличится, поскольку планируют сделать наличие боевого опыта обязательным условием для выпускников военных училищ.
Напомним
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ВСУ достигли прогресса на Курщине и завершили в населенном пункте Суджа операции по поиску и нейтрализации вражеских сил.
Після прориву ЗСУ у курській області: в росії терміново шукають охочих будувати нові лінії оборони 14 августа 2024, 12:47 • 12676 просмотров