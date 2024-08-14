После прорыва ВСУ в курской области: в россии срочно ищут желающих стоить новые линии обороны

После наступления Украины в курской области рф, россия начала массово строить новые линии обороны в регионе. Для этого власти рф ищут строителей. Об этом пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

За последние несколько дней только на российском сайте "Авито" появилось несколько десятков вакансий по строительству оборонительных сооружений. В большинстве объявлений ищут рабочих-вахтовиков для "строительства фортификационных сооружений (окопы, доты, противотанковые сооружения)" и за смену им предлагают от 5 до 7 тысяч рублей.

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Для возведения второй (резервной) линии защиты территории, в КУРСКУЮ ОБЛАСТЬ на строительство фортификационных сооружений (окопы, доты, противотанковые сооружения) нужны работники (без опыта) - вот одно из объявлений, размещенных петербургской строительной компанией.

Большинство вакансий размещены строительными компаниями и специализируются на подборе вахтовиков, и одно и то же объявление дублируется на разные регионы, включая Москву, Петербург и Орловскую область.

Вакансии также обещают дальнейшее трудоустройство в строительной компании.

При этом указанная зарплата составляет в среднем от 150 до 210 тысяч рублей в месяц, и до 371 тысячи за 60 дней работы в некоторых объявлениях. Также тем, кто решает остаться на второй месяц, предлагают более щедрые выплаты.

Отмечается, что кое-где указана обязательная отработка на местных площадках две недели (Москва, Петербург, Уфа) до отправки в Курск, которая состоится якобы "только по желанию кандидата".

Напомним,

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ВСУ достигли прогресса на Курщине и завершили в населенном пункте Суджа операции по поиску и нейтрализации вражеских сил.

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