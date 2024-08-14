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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Госдеп: единственная причина ситуации в курской области - вторжение рф в Украину

Госдеп: единственная причина ситуации в курской области - вторжение рф в Украину

Киев  •  УНН

14 августа 2024, 06:30  •  20798 просмотра

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Заместитель спикера Госдепа США заявил, что россия - единственная страна, которая воюет в Украине. США не участвовали в планировании операций, но продолжат поддерживать Украину в ее защите.

Единственная причина ситуации, которая сложилась в курской области, является вторжение россии в Украину, заявил заместитель спикера Государственного департамента США Ведант Пател на брифинге 13 августа, передает УНН

Единственная причина, по которой мы с вами вообще говорим на эту тему, - это то, что единственная страна, которая воюет в Украине, это россия.  Именно президент путин вторгся в Украину, а Украина защищается от этой агрессии. Это изначально была агрессивная война кремля против Украины, чистая и простая

- заявил Ведант Пател.

Он также повторил, что США не участвовали ни в каких аспектах планирования или подготовки этой операции. "Я позволю украинским военным рассказать о своих собственных операциях, но наша роль и то, на чем мы сосредоточены, - это поддержка Украины в ее способности защитить себя, что, по нашему мнению, является здравым смыслом, особенно когда речь идет о защите от нападений или операций, которые могут происходить непосредственно через границу. И поэтому мы будем по-прежнему сосредоточены на том, чтобы наши украинские партнеры имели все необходимое для этого", - указал Пател.

Просування українських сил на Курщині триває, під контролем України 74 населені пункти – Зеленський13 августа 2024, 16:08 • 36980 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаполитикаНовости Мира
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