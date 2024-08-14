Госдеп: единственная причина ситуации в курской области - вторжение рф в Украину

Единственная причина ситуации, которая сложилась в курской области, является вторжение россии в Украину, заявил заместитель спикера Государственного департамента США Ведант Пател на брифинге 13 августа, передает УНН.

Единственная причина, по которой мы с вами вообще говорим на эту тему, - это то, что единственная страна, которая воюет в Украине, это россия. Именно президент путин вторгся в Украину, а Украина защищается от этой агрессии. Это изначально была агрессивная война кремля против Украины, чистая и простая - заявил Ведант Пател.

Он также повторил, что США не участвовали ни в каких аспектах планирования или подготовки этой операции. "Я позволю украинским военным рассказать о своих собственных операциях, но наша роль и то, на чем мы сосредоточены, - это поддержка Украины в ее способности защитить себя, что, по нашему мнению, является здравым смыслом, особенно когда речь идет о защите от нападений или операций, которые могут происходить непосредственно через границу. И поэтому мы будем по-прежнему сосредоточены на том, чтобы наши украинские партнеры имели все необходимое для этого", - указал Пател.

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