Продвижение украинских сил на Курщине продолжается, под контролем Украины 74 населенных пункта - Зеленский

Несмотря на сложные, интенсивные бои, продвижение украинских Сил на Курщине продолжается, обменный фонд для Украины пополняется. Под контролем Украины 74 населенных пункта. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

Постоянно на связи с Главкомом Александром Сырским: доклады по фронту и нашей операции в Курской области. Несмотря на сложные, интенсивные бои, продвижение наших сил на Курщине продолжается, обменный фонд для нашего государства пополняется. Под контролем Украины 74 населенных пункта - написал Зеленский.

По его словам, там проводят проверки и стабилизационные мероприятия. Продолжается разработка гуманитарных решений для этих территорий.

Я благодарен нашим воинам за героическую службу. Подготовка наших следующих шагов продолжается! - подчеркнул Зеленский.

Дополнение

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил Зеленскому, что группировки ВСУ продолжают вести операцию на территории курской области.

За сегодняшние сутки наши войска продвинулись по отдельным направлениям от одного до трех километров. Взят контроль над 40 квадратными километрами территории. Бои ведутся по всей линии фронта, ситуация, несмотря на высокую интенсивность боевых действий, находится под контролем - рассказал Сырский.

Также Зеленский попросил Сырского продолжать разработку следующих важных ключевых шагов.

"Я хотел вас попросить не забывать и продолжать тренировку и разработку следующих важных ключевых шагов", - сказал Зеленский.

На что Сырский ответил: "Все мероприятия осуществляются в соответствии с планом".

Дополнение

В понедельник, 12 августа, Украина официально признала проведение наступательной операции в курской области России. Чуть позже бойцы отряда спецназначения BRAVO Team выложили видео из российского города Суджа, контролируемого Силами обороны.