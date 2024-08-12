Наступление в курской области продолжается: военные заявили о контроле над городом Суджа

В понедельник, 12 августа, Украина официально признала проведение наступательной операции в курской области РФ. Чуть позже бойцы отряда спецназначения BRAVO Team выложили видео из российского города Суджа, который контролируется Силами обороны. Об этом пишет УНН со ссылкой на Суспільне.

Детали

Как выяснили аналитики VoxCheck в сотрудничестве с Общественным на видео действительно центральная площадь города Суджа.

Украинские военные едут по улице Карла Маркса, далее поворачивают на площадь Советскую.

Также ранее появилось видео с украинским военным, который утверждает, что находится в центре Суджи, оно тоже снято в городе. В какой день операции были сняты видео - неизвестно.

Напомним,

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Силы обороны Украины проводят наступательную операцию на территории рф. Сейчас ВСУ контролируют около тысячи квадратных километров в курской области.

У рф заявили, що Україна нібито контролює 28 населених пунктів у курській області