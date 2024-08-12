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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В рф заявили, что Украина якобы контролирует 28 населенных пунктов в курской области

В рф заявили, что Украина якобы контролирует 28 населенных пунктов в курской области

Киев  •  УНН

12 августа 2024, 12:50  •  20745 просмотра

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И.о. губернатора Курской области заявил, что ВСУ контролируют 28 населенных пунктов региона. Глубина проникновения составляет 12 км, ширина - 40 км, судьба около 2000 человек неизвестна.

Временно исполняющий обязанности губернатора курской области алексей смирнов на совещании с президентом рф владимиром путиным заявил, что войска Украины якобы контролируют 28 населенных пунктов региона. Об этом пишут российские СМИ, передает УНН.

Детали

Смирно заявил, что сейчас ситуация в курской области сложная. 

Глубина проникновения на территорию Курской области составляет 12 километров, ширина - 40 километров

- заявил временно исполняющий обязанности губернатора. 

Он добавил, что местные власти не знают о судьбе около двух тысяч человек, которые находятся в подконтрольных ВСУ населенных пунктах Курской области.

Ситуація у курській області: міноборони рф видало новий звіт, у держдумі звинуватили своїх військових у "провалі оборони"12 августа 2024, 11:49 • 19372 просмотра

Смирнов также отметил, что одна из проблем - отсутствие четкой линии фронта, что затрудняет определение местонахождения ВСУ.

Мы не знаем о судьбе около двух тысяч человек, которые находятся в 28 населенных пунктах под контролем врага 

- заявил временно исполняющий обязанности губернатора курской области алексей смирнов. 

Дополнение

Официально Украина не комментировала ситуацию в курской области России.

Напомним

Председатель оборонного комитета немецкого бундестага Маркус Фабер считает: наступление на Курскую область рф демонстрирует российскому населению, что их диктатор ничего не контролирует. 

У курській області рф пошкоджено газовимірювальну станцію "Суджа", через яку йде газ до ЄС 12 августа 2024, 11:50 • 32279 просмотров

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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