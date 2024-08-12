В рф заявили, что Украина якобы контролирует 28 населенных пунктов в курской области
Киев • УНН
И.о. губернатора Курской области заявил, что ВСУ контролируют 28 населенных пунктов региона. Глубина проникновения составляет 12 км, ширина - 40 км, судьба около 2000 человек неизвестна.
Временно исполняющий обязанности губернатора курской области алексей смирнов на совещании с президентом рф владимиром путиным заявил, что войска Украины якобы контролируют 28 населенных пунктов региона. Об этом пишут российские СМИ, передает УНН.
Детали
Смирно заявил, что сейчас ситуация в курской области сложная.
Глубина проникновения на территорию Курской области составляет 12 километров, ширина - 40 километров
Он добавил, что местные власти не знают о судьбе около двух тысяч человек, которые находятся в подконтрольных ВСУ населенных пунктах Курской области.
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Смирнов также отметил, что одна из проблем - отсутствие четкой линии фронта, что затрудняет определение местонахождения ВСУ.
Мы не знаем о судьбе около двух тысяч человек, которые находятся в 28 населенных пунктах под контролем врага
Дополнение
Официально Украина не комментировала ситуацию в курской области России.
Напомним
Председатель оборонного комитета немецкого бундестага Маркус Фабер считает: наступление на Курскую область рф демонстрирует российскому населению, что их диктатор ничего не контролирует.
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