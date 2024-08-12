В рф заявили, что Украина якобы контролирует 28 населенных пунктов в курской области

Временно исполняющий обязанности губернатора курской области алексей смирнов на совещании с президентом рф владимиром путиным заявил, что войска Украины якобы контролируют 28 населенных пунктов региона. Об этом пишут российские СМИ, передает УНН.

Детали

Смирно заявил, что сейчас ситуация в курской области сложная.

Глубина проникновения на территорию Курской области составляет 12 километров, ширина - 40 километров - заявил временно исполняющий обязанности губернатора.

Он добавил, что местные власти не знают о судьбе около двух тысяч человек, которые находятся в подконтрольных ВСУ населенных пунктах Курской области.

Ситуація у курській області: міноборони рф видало новий звіт, у держдумі звинуватили своїх військових у "провалі оборони"

Смирнов также отметил, что одна из проблем - отсутствие четкой линии фронта, что затрудняет определение местонахождения ВСУ.

Мы не знаем о судьбе около двух тысяч человек, которые находятся в 28 населенных пунктах под контролем врага - заявил временно исполняющий обязанности губернатора курской области алексей смирнов.

Дополнение

Официально Украина не комментировала ситуацию в курской области России.

Напомним

Председатель оборонного комитета немецкого бундестага Маркус Фабер считает: наступление на Курскую область рф демонстрирует российскому населению, что их диктатор ничего не контролирует.

У курській області рф пошкоджено газовимірювальну станцію "Суджа", через яку йде газ до ЄС