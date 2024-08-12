В курской области рф повреждена газоизмерительная станция "Суджа", через которую идет газ в ЕС
Киев • УНН
В курской области рф повреждена газоизмерительная станция 'Суджа', через которую идет газ в ЕС. На спутниковых снимках видны разрушения административного здания и площадки с измерительным оборудованием.
В курской области, где по заявлениям рф продолжаются бои, повреждена газоизмерительная станция "Суджа", через которую идет газ в ЕС. Об этом заявили в Радио Свобода, передает УНН.
Так, на спутниковых фото станции часть между 9 и 10 августа появились некоторые повреждения, еще больше разрушений появилось между 10 и 11.
На фото за 11 августа видно, что практически полностью разрушено одно из административных зданий станции, а также одна из площадок, на которой установлено измерительное оборудование
Отмечается, что в понедельник "Газпром" утверждал, что продолжает прокачку газа через ГИС "Суджа" в Европу в обычном объеме.
WP: Україна контролює газовимірювальну станцію "Суджа" в курській області рф8 августа 2024, 16:13 • 28532 просмотра
Дополнение
Официально Украина не комментировала ситуацию в курской области России.
Напомним
Председатель оборонного комитета немецкого бундестага Маркус Фабер считает: наступление на Курскую область рф демонстрирует российскому населению, что их диктатор ничего не контролирует.
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