Обмен территорий и рычаги влияния на переговорах: Foreign Policy о цели Украины в "курской операции"

После захвата части курской области рф, Украина может попытаться договориться с Москвой об обмене территориями, чтобы деоккупировать собственные регионы. Об этом пишет Foreign Policy, передает УНН.

Детали

В издании отметили, что последняя операция демонстрирует способность Украины достигать неожиданностей и использовать внезапные прорывы, в чем рф постоянно терпела неудачи с начала своего вторжения.

Кроме того, журналисты указывают, что западные союзники Киева выступили с заявлениями по ситуации в курской области и ни один не осудил действий Украины.

Аналитики предполагают несколько вариантов относительно того, чего стремится достичь Украина благодаря вторжению в курскую область. В частности, в издании предполагают, что частично цель "курской операции" может заключаться в том, чтобы еще раз продемонстрировать ошибочность аргумента о красной линии, о которых постоянно говорит рф.

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Другое предположение, которое приобрело большую популярность, заключается в том, что бои в курской области могут привести к более быстрому завершению войны.

Если украинские силы смогут удержать и сохранить контроль над российской территорией, (...) это может усилить рычаги влияния Украины на любых потенциальных переговорах о прекращении войны. Уже сейчас молниеносное наступление Украины на РФ подрывает распространенную идею о том, что у Путина есть все карты, чтобы диктовать условия прекращения огня. - пишет Внешняя политика.

Также издание приводит заявление экс-премьера Швеции Карла Бильдта, который в частности и предположил, что Киев может обменять захваченные российские территории на собственные.

Кроме того, журналисты предполагают, что Киев готовит почву для потенциальных переговоров - пытаясь укрепить свои позиции и публично заявляя о своей готовности.

В Foreign Policy подчеркивают, что в прошлый раз, при подписании Минских договоренностей, Украина имела настолько слабую позицию, что была вынуждена согласиться на невозможные условия.

Следующие переговоры состоялись в марте 2022 года на границе Беларуси. Сами журналисты назвали их не переговорами, а предоставлением "россией условий капитуляции Украине".

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Киев не только изменил военный нарратив на местах, но и, возможно, пытается изменить нарратив относительно переговоров - с соглашения "земля в обмен на мир" на соглашение "земля за землю". Это ставит Путина в тупик: потеря контроля над частями собственно РФ является огромным позором для Кремля - указывают в Foreign Policy.

Однако, в издании подчеркивают, что это не меняет фундаментальной проблемы результата переговоров: того факта, что россия проигнорировала почти каждое соглашение, которое она подписала с Украиной.

Дополнение

Следует заметить, что официально Украина не комментировала ситуацию в курской области рф.

Напомним,

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявления, что слова Путина о том, что "Украина создала масштабную провокацию" в Курской области "является преувеличением".

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