Обмен территорий и рычаги влияния на переговорах: Foreign Policy о цели Украины в "курской операции"
Киев • УНН
Foreign Policy предполагает, что Украина может использовать захват части Курской области РФ для обмена территориями. Это может усилить позиции Киева на потенциальных мирных переговорах.
После захвата части курской области рф, Украина может попытаться договориться с Москвой об обмене территориями, чтобы деоккупировать собственные регионы. Об этом пишет Foreign Policy, передает УНН.
Детали
В издании отметили, что последняя операция демонстрирует способность Украины достигать неожиданностей и использовать внезапные прорывы, в чем рф постоянно терпела неудачи с начала своего вторжения.
Кроме того, журналисты указывают, что западные союзники Киева выступили с заявлениями по ситуации в курской области и ни один не осудил действий Украины.
Аналитики предполагают несколько вариантов относительно того, чего стремится достичь Украина благодаря вторжению в курскую область. В частности, в издании предполагают, что частично цель "курской операции" может заключаться в том, чтобы еще раз продемонстрировать ошибочность аргумента о красной линии, о которых постоянно говорит рф.
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Другое предположение, которое приобрело большую популярность, заключается в том, что бои в курской области могут привести к более быстрому завершению войны.
Если украинские силы смогут удержать и сохранить контроль над российской территорией, (...) это может усилить рычаги влияния Украины на любых потенциальных переговорах о прекращении войны. Уже сейчас молниеносное наступление Украины на РФ подрывает распространенную идею о том, что у Путина есть все карты, чтобы диктовать условия прекращения огня.
Также издание приводит заявление экс-премьера Швеции Карла Бильдта, который в частности и предположил, что Киев может обменять захваченные российские территории на собственные.
Кроме того, журналисты предполагают, что Киев готовит почву для потенциальных переговоров - пытаясь укрепить свои позиции и публично заявляя о своей готовности.
В Foreign Policy подчеркивают, что в прошлый раз, при подписании Минских договоренностей, Украина имела настолько слабую позицию, что была вынуждена согласиться на невозможные условия.
Следующие переговоры состоялись в марте 2022 года на границе Беларуси. Сами журналисты назвали их не переговорами, а предоставлением "россией условий капитуляции Украине".
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Киев не только изменил военный нарратив на местах, но и, возможно, пытается изменить нарратив относительно переговоров - с соглашения "земля в обмен на мир" на соглашение "земля за землю". Это ставит Путина в тупик: потеря контроля над частями собственно РФ является огромным позором для Кремля
Однако, в издании подчеркивают, что это не меняет фундаментальной проблемы результата переговоров: того факта, что россия проигнорировала почти каждое соглашение, которое она подписала с Украиной.
Дополнение
Следует заметить, что официально Украина не комментировала ситуацию в курской области рф.
Напомним,
Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявления, что слова Путина о том, что "Украина создала масштабную провокацию" в Курской области "является преувеличением".
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