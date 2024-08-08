Эксперт рассказал, какие политические и военные цели преследует прорыв в курской области

События, которые разворачиваются в курской области, куда якобы зашли украинские военные, имеют две составляющие: военную - попытаться растянуть резервы российской армии и политическую - дискредитация российского диктатора Владимира Путина. Такое мнение в комментарии УНН высказал военный эксперт Олег Жданов.

Детали

Как отметил Жданов, военно-политическое руководство Украины официально не заявляло о проведении операций в курской области, поэтому не известно, войска какой страны находятся на территории РФ.

Да, военные формирования зашли. Здесь две составляющие может быть: военная составляющая - в плане попытки растянуть резервы российской армии. Это примерно зеркальное отражение того, что российская армия пыталась сделать под Харьковом, растянув наши резервы, но мы справились и у нас резервы были, свободные резервы, которые мы срочно перебросили и ввели в бой. У рф сегодня свободных резервов нет и откуда они будут их перебрасывать очень интересный вопрос. Я думаю, что наш Генштаб четко отслеживает это событие в ожидании откуда уйдут (россияне - ред.), потому что снимать надо не один полк, и не одну бригаду, чтобы локализовать пребывание войск на территории курской области - сказал Жданов.

Второй составляющей событий в курской области, Жданов называет политическую составляющую.

Дело в том, что это впервые в истории рф, новейшей истории рф, когда иностранные войска контролируют территорию россии. Фактически для внутреннего потребления, для путина - это поражение в войне. Такого еще не было. Я не думаю, что электорат ему не простит такое событие. Вы же видите, что на большинстве видео российские граждане задают первый вопрос: а где же наша армия? Почему она нас не защищает? Для путина - это политическое поражение. Ну и на международной арене все увидели, что мы в очередной раз развенчали миф о второй армии мира. Что она тоже может проигрывать и не способна выполнять главную задачу - сохранение территориальной целостности и суверенитета рф - добавил Жданов.

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Комментируя слова советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, который заявлял, что "будущие переговоры Украины с россией, состоятся только в случае, если война пойдет не по их сценарию", Жданов отметил, что события в курской области могут стать "для формирования более сильной переговорной позиции".

Если переговорный процесс будет начат, то для формирования более сильной переговорной позиции это будет положительным моментом. Усилит переговорную позицию - отметил эксперт.

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Он также рассказал, что сегодня так называемые российские военкоры заявляли, что якобы ВСУ захватили город Суджа Курской области и оценил возможность дальнейшего продвижения по территории рф.

Мы второй раз убеждаемся, что, если ты преодолел пограничную линию обороны, полосу обороны, которую они вроде бы строят и вроде бы минируют, то дальше ты можешь хоть до москвы доехать и никто тебя не остановит. Нет плотного резерва у российского командования - рассказал военный эксперт

Эксперт также высказал мнение о возможности захода войск на территорию РФ из других областей Украины, например, из Черниговской.

Все будет зависеть от наличия (сил и средств - ред.) и задач. Я думаю, что создание еще одного участка фронта может быть и нецелесообразным. Хотя, если сил и средств позволят, то почему бы нет - добавил Жданов.

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Кроме того, эксперт сравнил нынешние события в курской области и рейды РДК и легиона "Свободы", отметив, что они в корне отличаются.

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Дело в том, что рейды РДК - это была разведка боем. И задача РДК было максимально ввязаться в бой с российскими войсками, чтобы показать свое присутствие, чтобы это нельзя было скрыть. И они ввязывались в бой, демонстрируя свое присутствие на территории рф. Сейчас идет маневровая война и войска, которые зашли в курскую область, они применяют средство ведения маневренных боевых действий. Они не ввязываются в бои, они пытаются проходить по меж позиционному пространству между опорниками, окружают эти опорники и потом предлагают военнослужащим на этих позициях сдаться - резюмировал Жданов.

Напомним,

6 августа утром в курской области рф власти пожаловались на попытки "прорыва" на территорию региона.

К вечеру 6 августа минобороны рф заявило о "прорыве" границы в курской области при поддержке якобы 11 танков и более 20 боевых бронированных машин и гору "уничтоженной" ими техники.

В курской области рф в местных Telegram-каналах опубликовали видео, как сегодня выглядит суджа.

российский диктатор владимир путин спустя сутки отреагировал на события в курской области рф.