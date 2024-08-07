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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Прорыв границы рф": в курской области введено чрезвычайное положение

"Прорыв границы рф": в курской области введено чрезвычайное положение

Киев  •  УНН

7 августа 2024, 17:52  •  7290 просмотра

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Губернатор курской области объявил о введении режима ЧС из-за сложной ситуации в приграничных районах. Это решение принято на фоне сообщений о возможном захвате ВСУ города Суджа и газораспределительной станции.

Губернатор курской области алексей смирнов заявил, что в регионе сохраняется сложная оперативная ситуация в приграничных районах, а потому с 7 августа вводится режим чрезвычайной ситуации на территории курской области, передает УНН.

"В курской области сохраняется сложная оперативная ситуация в приграничных районах. Для ликвидации последствий захода на территорию региона вражеских сил принял решение о введении с 7 августа чрезвычайной ситуации на территории курской области", - сообщил смирнов.

На тлі ситуації у курській області: у ЄС нагадали, що підтримують право України на самозахист 7 августа 2024, 16:13 • 30581 просмотр

Он отметил, что будет координировать работу сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Напомним

российские z-блогеры и местные паблики заявляют, что Вооруженные силы Украины захватили одну из крупнейших газораспределительных станций в Европе в Судже курской области, а также о захвате самого города.

"Прорив кордону рф": губернатор курської області заявив про напружену ситуацію на прикордонні, екстрені служби перевели на посилений режим6 августа 2024, 19:08 • 56589 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

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