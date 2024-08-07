"Прорыв границы рф": в курской области введено чрезвычайное положение

Губернатор курской области алексей смирнов заявил, что в регионе сохраняется сложная оперативная ситуация в приграничных районах, а потому с 7 августа вводится режим чрезвычайной ситуации на территории курской области, передает УНН.

"В курской области сохраняется сложная оперативная ситуация в приграничных районах. Для ликвидации последствий захода на территорию региона вражеских сил принял решение о введении с 7 августа чрезвычайной ситуации на территории курской области", - сообщил смирнов.

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Он отметил, что будет координировать работу сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

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