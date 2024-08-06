"Прорыв границы рф": губернатор курской области заявил о напряженной ситуации на границе, экстренные службы перевели на усиленный режим

Ночная атака на Киевщину: выбиты окна в домах, АЗС и одном ТЦ 4 часа назад • 19838 просмотра

"Желтый" уровень опасности: в Киеве и области предупредили о грозе 7 часов назад • 22617 просмотра

В КГГА показали, как ремонтируют тоннель метро между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" 8 часов назад • 20276 просмотра

Поручено приостановить все ремонтно-демонтажные работы на Бессарабском рынке - КГВА 9 часов назад • 22466 просмотра