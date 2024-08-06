"Прорыв границы рф": губернатор курской области заявил о напряженной ситуации на границе, экстренные службы перевели на усиленный режим
Киев • УНН
алексей смирнов сообщил о напряженной обстановке на приграничной территории курской области. Экстренные службы переведены на усиленный круглосуточный режим работы, ситуация контролируемая.
И.о. "губернатора" курской области алексей смирнов обратился к местным жителям и заявил, что обстановка на приграничной территории продолжает оставаться напряженной, передает УНН.
"Обстановка на приграничной территории продолжает оставаться напряженной. Работают минобороны рф и пограничники... Ситуация контролируемая", - сообщил смирнов.
По его словам, все экстренные службы переведены на усиленный круглосуточный режим работы.
Напомним
К вечеру 6 августа, минобороны рф заявило о "прорыве" границы в курской области со стороны 22-й механизированной бригады ВСУ при поддержке якобы 11 танков и более 20 боевых бронированных машин и гору "уничтоженной" ими техники.
У міноборони рф кажуть, що відкинули диверсантів з курської області. Проте губернатор регіону каже, що бої тривають6 августа 2024, 16:51 • 24644 просмотра