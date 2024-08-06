В минобороны рф говорят, что отбросили диверсантов из курской области. Однако губернатор региона говорит, что бои продолжаются

В российском министерстве обороны заявили, что ВСУ, которые якобы сегодня начали наступление в курской области, после непродолжительных боев отступили в Украину. Впрочем, исполняющий обязанности губернатора курской области заявил, что в регионе продолжаются бои. Об этом пишет УНН.

Детали

Так, сегодня россияне показали видео, которое как утверждается сняли в курской области. На кадрах видно, как наносят удары по военной технике. Сами россияне утверждают, что на кадрах ликвидация группы ВСУ, которая якобы сегодня с боем зашла на территорию курской области.

Понеся значительные потери, остатки диверсионной группы отступили на территорию Украины, где по ним продолжают наносить огневые удары - заявили в российском минобороны.

А впрочем, исполняющий обязанности губернатора курской области Андрей Смирнов, очевидно не знает об уходе диверсантов. По его словам, по состоянию на вечер 6 июля в приграничных районах региона продолжаются бои.

В Суджанском и Кореневском районах Курской области продолжаются бои на границе. По врагу наносит удары артиллерия и авиация - заявил смирнов.

Напомним

К вечеру 6 августа, минобороны рф заявило о "прорыве" границы в курской области со стороны 22-й механизированной бригады ВСУ при поддержке якобы 11 танков и более 20 боевых бронированных машин и гору "уничтоженной" ими техники.