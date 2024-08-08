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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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кремль рискует дискредитировать себя противоречивой реакцией на события в курской области - ISW

кремль рискует дискредитировать себя противоречивой реакцией на события в курской области - ISW

Киев  •  УНН

8 августа 2024, 07:32  •  11315 просмотра

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кремль пытается найти баланс между представлением атаки в Курской области как украинской эскалации и недопущением паники внутри страны. ISW отмечает риск дискредитации властей из-за противоречивых заявлений.

кремль своей противоречивой реакцией на ситуацию в курской области рискует дискредитировать себя среди определенных слоев населения, отвергая значимость атаки, представляя ее только как "провокацию". Об этом говорится в отчете "Института изучения войны" (ISW), передает УНН.

Детали

Как отмечают в Институте, реакция кремля на события в курской области до сих пор была противоречивой - российские официальные лица пытаются найти баланс между представлением событий как заметной украинской эскалации и недопущением преувеличения их потенциальных последствий и риска вызвать недовольство внутри страны.

7 августа президент россии владимир путин встретился с членами российского правительства, обвинив украинские силы в "масштабной провокации" в курской области и поручив первому вице-премьеру денису мантурову и региональным властям координировать помощь курской области.

Также в этот день путин встретился с министром обороны андреем белоусовым, секретарем совета безопасности сергеем шойгу, директором фсб александром бортниковым и начальником генерального штаба генералом армии валерием герасимовым. Последний, как сообщается, представил ситуацию в курской области как в основном контролируемую, заявив, что украинские силы атаковали с численностью около тысячу человек и что российские службы остановили продвижение ВСУ и нанесли им значительные потери, отмечает ISW.

В свою очередь российское министерство обороны отредактировало сообщение от 6 августа, удалив из него утверждения о том, что атакующие украинские силы были всего лишь диверсионно-разведывательной группой, и что украинские силы отступили, вероятно, чтобы избежать ответной реакции на явно ложные утверждения о масштабах и тактике продолжающегося украинского проникновения.

"кремль, вероятно, стремится сбалансировать свои сообщения с двумя противоречивыми целями: дискредитировать Украину на международном уровне за проведение этой атаки на российской территории и избежать разжигания внутренней паники по поводу масштабов, последствий и возможных результатов украинской операции. Однако кремль рискует дискредитировать себя среди определенных слоев населения, похоже, отвергая значимость атаки, представляя ее только как "провокацию", - пишут аналитики.

Напомним

6 августа утром в курской области рф власти пожаловались на попытки "прорыва" на территорию региона.

К вечеру 6 августа минобороны рф заявило о "прорыве" границы в курской области при поддержке якобы 11 танков и более 20 боевых бронированных машин и гору "уничтоженной" ими техники.

В курской области рф в местных Telegram-каналах опубликовали видео, как сегодня выглядит суджа.

российский диктатор владимир путин спустя сутки отреагировал на события в курской области рф.

Ситуация в курской области: в рф утверждают об "уничтожении" ночью и утром дронов и ракет8 августа 2024, 05:39 • 14601 просмотр

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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