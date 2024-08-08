Ситуация в курской области: в рф утверждают об "уничтожении" ночью и утром дронов и ракет
Киев • УНН
Минобороны РФ утверждает, что сбило 18 дронов над Белгородской, Курской и Орловской областями. И.о. губернатора Курской области заявляет о 6 сбитых беспилотниках и 5 ракетах.
В минобороны рф утверждают об "уничтожении" дронов ночью и утром над тремя областями. и.о. губернатора курской области заявляет о якобы сбитых 6 беспилотниках и 5 ракетах, пишет УНН.
Детали
В мо рф заявили, что в течение прошлой ночи их ПВО 14 дронов якобы "уничтожено" над территорией белгородской области и два - над территорией курской области. А с 04.20 до 06.20, как утверждают в мо рф, "перехвачено" 2 дрона над курской и орловской областями.
и.о губернатора курской области алексей смирнов при этом заявляет, что этой ночью и утром в курской области "сбито" 6 БПЛА и еще 5 ракет.
По данным российских телеграм-каналов, пишет телеграм-канал ASTRA, на утро 8 августа, сейчас в регионе уже идут бои "за корнево" (30 км от границы с Украиной).
Напомним
6 августа утром в курской области рф власти пожаловались на попытки "прорыва" на территорию региона.
К вечеру 6 августа минобороны рф заявило о "прорыве" границы в курской области при поддержке якобы 11 танков и более 20 боевых бронированных машин и гору "уничтоженной" ими техники.
В курской области рф в местных Telegram-каналах опубликовали видео, как сегодня выглядит суджа.
российский диктатор владимир путин спустя сутки отреагировал на события в курской области рф.
"Прорив кордону рф": у курській області введено надзвичайний стан7 августа 2024, 17:52 • 67695 просмотров