Ситуация в курской области: в рф утверждают об "уничтожении" ночью и утром дронов и ракет

В минобороны рф утверждают об "уничтожении" дронов ночью и утром над тремя областями. и.о. губернатора курской области заявляет о якобы сбитых 6 беспилотниках и 5 ракетах, пишет УНН.

Детали

В мо рф заявили, что в течение прошлой ночи их ПВО 14 дронов якобы "уничтожено" над территорией белгородской области и два - над территорией курской области. А с 04.20 до 06.20, как утверждают в мо рф, "перехвачено" 2 дрона над курской и орловской областями.

и.о губернатора курской области алексей смирнов при этом заявляет, что этой ночью и утром в курской области "сбито" 6 БПЛА и еще 5 ракет.

По данным российских телеграм-каналов, пишет телеграм-канал ASTRA, на утро 8 августа, сейчас в регионе уже идут бои "за корнево" (30 км от границы с Украиной).

Напомним

6 августа утром в курской области рф власти пожаловались на попытки "прорыва" на территорию региона.

К вечеру 6 августа минобороны рф заявило о "прорыве" границы в курской области при поддержке якобы 11 танков и более 20 боевых бронированных машин и гору "уничтоженной" ими техники.

В курской области рф в местных Telegram-каналах опубликовали видео, как сегодня выглядит суджа.

российский диктатор владимир путин спустя сутки отреагировал на события в курской области рф.

"Прорив кордону рф": у курській області введено надзвичайний стан