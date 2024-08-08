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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Ситуация в курской области: впервые после Второй мировой войны армия другой страны вторглась в россию - Bloomberg

Ситуация в курской области: впервые после Второй мировой войны армия другой страны вторглась в россию - Bloomberg

Киев  •  УНН

8 августа 2024, 11:21  •  20970 просмотра

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Как пишет Bloomberg, украинские военные вошли в курскую область России, что является первым вторжением иностранной армии со времен Второй мировой войны. Это застало врасплох российских военных и вызвало беспокойство у Путина.

Прорыв украинских военных в российскую курскую область - первый случай после Второй мировой войны, когда армия другой страны вторглась в россию, отмечает Bloomberg, передает УНН

Детали

Bloomberg пишет, что вторжение тысячи украинских военных в курскую область, которое продолжается уже третий день, застало врасплох российских военных. Впервые со времен Второй мировой войны армия другой страны вторглась на территорию россии.

Вчера путин с мрачным лицом вызвал к себе глав армии и службы безопасности для объяснений. Разъяренные российские военные блогеры обвинили высших чиновников в поразительной некомпетентности.

Европейские цены на газ выросли на фоне сообщений о боях в районе ключевой российской станции на последнем маршруте газопровода в Европу через Украину. Впрочем пока что газ продолжает поступать.

Bloomberg отмечает, что украинское руководство  ничего не говорит ни о миссии, ни о ее целях. Существует множество теорий: от попытки захватить территорию как потенциальный козырь в будущих переговорах с москвой до тактики отвлечения  российских сил от линии фронта.

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Белый дом заявил, что будет добиваться "лучшего понимания" от Киева, добавив, что Украина не нарушила правила США по использованию оружия, которое Америка поставляет на территории россии.

Этот эпизод показал хрупкость российской пограничной обороны, поскольку все большее количество ее солдат воюет в Украине. Он поднял боевой дух украинцев, отмечает Bloomberg. 

Война, которую начал путин  в Украине, теперь все больше распространяется на россию, где люди в приграничных регионах живут под постоянным риском обстрелов, а беспилотники наносят удары по ключевым промышленным объектам

- говорится в статье.

Что касается Украины, то это, как считают в Bloomberg, вероятнее всего, подкрепит аргументы Киева в пользу того, что американским и европейским союзникам не стоит бояться угроз кремля относительно эскалации и что ему следует позволить дать отпор путину любым способом, который он сочтет нужным, чтобы ускорить окончание войны.

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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