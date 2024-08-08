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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В минобороны рф признали продвижение ВСУ в двух районах курской области

В минобороны рф признали продвижение ВСУ в двух районах курской области

Киев  •  УНН

8 августа 2024, 10:02  •  14775 просмотра

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российское минобороны подтвердило продвижение украинских войск в двух районах курской области. Заявлено об отправке подкреплений.

В российском министерстве обороны признали, что  украинские военные продвигаются в двух районах курской области рф. Заявили, что направили в регион подразделения усиления и резервы, передает УНН

Детали

В минобороны рф заявляют, что подразделения группировки войск "Север" совместно с органами фсб продолжают "уничтожать вооруженные формирования ВСУ в судженском и кореневском районах курской области". 

Говорят, что якобы с помощью подошедших подразделений усиления и резервов "продвижение противника не допущено". 

Также заявляют, что наносятся авиационные удары по "выдвигающимся резервам ВСУ на территории Сумской области". 

Дополнение 

По данным российских телеграм-каналов, пишет телеграм-канал ASTRA, на утро 8 августа, сейчас в регионе уже идут бои "за Корнево" (30 км от границы с Украиной). 

Напомним

6 августа утром в курской области рф власти пожаловались на попытки "прорыва" на территорию региона.

К вечеру 6 августа минобороны рф заявило о "прорыве" границы в курской области при поддержке якобы 11 танков и более 20 боевых бронированных машин и гору "уничтоженной" ими техники.

В курской области рф в местных Telegram-каналах опубликовали видео, как сегодня выглядит суджа.

российский диктатор владимир путин спустя сутки отреагировал на события в курской области рф.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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