В минобороны рф признали продвижение ВСУ в двух районах курской области

В российском министерстве обороны признали, что украинские военные продвигаются в двух районах курской области рф. Заявили, что направили в регион подразделения усиления и резервы, передает УНН.

Детали

В минобороны рф заявляют, что подразделения группировки войск "Север" совместно с органами фсб продолжают "уничтожать вооруженные формирования ВСУ в судженском и кореневском районах курской области".

Говорят, что якобы с помощью подошедших подразделений усиления и резервов "продвижение противника не допущено".

Также заявляют, что наносятся авиационные удары по "выдвигающимся резервам ВСУ на территории Сумской области".

Дополнение

По данным российских телеграм-каналов, пишет телеграм-канал ASTRA, на утро 8 августа, сейчас в регионе уже идут бои "за Корнево" (30 км от границы с Украиной).

Напомним

6 августа утром в курской области рф власти пожаловались на попытки "прорыва" на территорию региона.

К вечеру 6 августа минобороны рф заявило о "прорыве" границы в курской области при поддержке якобы 11 танков и более 20 боевых бронированных машин и гору "уничтоженной" ими техники.

В курской области рф в местных Telegram-каналах опубликовали видео, как сегодня выглядит суджа.

российский диктатор владимир путин спустя сутки отреагировал на события в курской области рф.