"Агрессор всегда пожинает соответствующие плоды": Подоляк высказался о причине событий в курской области рф

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк после жалоб властей рф на "прорыв" в курской области заявил, что причиной эскалации, в том числе на территории рф, является сам факт агрессии россии, и война имеет свои правила, причем агрессор всегда пожинает соответствующие плоды, пишет УНН.

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"Причина любой эскалации, обстрелов, боевых действий, вынужденных эвакуаций, разрушения привычных форматов жизни, в том числе и на территории самой россии, включая курскую и белгородскую области, только одна: сам факт безусловной агрессии россии - ее попытка захватить чужие территории и пренебрежение к нормам международного права, которые четко фиксируют принципы суверенитета и территориальной целостности", - написал Подоляк в Telegram.

Он подчеркнул, что "автор концепции "саморазрушения россии" тоже хорошо известен: субъект путин". "Поэтому выводы совершенно очевидны... россия неизменно считала, что на нее запретительные нормы права не распространяются, и поэтому она имеет возможность безнаказанно атаковать территории стран-соседей и лицемерно требовать... неприкосновенности своих территорий", - отметил Подоляк.

"Но война - это же война, у которой свои правила и в которой агрессор всегда пожинает соответствующие плоды..." - подчеркнул Подоляк.

Напомним

6 августа утром в курской области рф власти пожаловались на попытки "прорыва" на территорию региона.

К вечеру 6 августа минобороны рф заявило о "прорыве" границы в курской области при поддержке якобы 11 танков и более 20 боевых бронированных машин и о горе "уничтоженной" ими техники.

По данным ISW, на фоне продолжающихся механизированных наступательных операций на российской территории речь идет о продвижении до 10 километров вглубь в курскую область рф.

В местных Telegram-каналах публиковали видео, как сегодня выглядит пограничная суджа в курской области рф.

российский диктатор владимир путин спустя сутки отреагировал на события в курской области рф.

кремль ризикує дискредитувати себе суперечливою реакцією на події в курській області - ISW