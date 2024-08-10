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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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российское командование может перебрасывать более опытные подразделения из восточной или южной Украины в курскую область - ISW

российское командование может перебрасывать более опытные подразделения из восточной или южной Украины в курскую область - ISW

Киев  •  УНН

10 августа 2024, 09:39  •  12352 просмотра

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Российское командование передислоцирует опытные подразделения в Курскую область, считая ее защиту более приоритетной, чем наступление на Харьковщине. Это может свидетельствовать о серьезности оценки ситуации в регионе.

российское военное командование может передислоцировать часть северной группировки войск в курскую область рф, что может указывать на то, что кремль считает защиту курской области важнее, чем наступление на Харьковщине, сообщает в новом отчете Институт изучения войны (ISW), передает УНН.

Детали

"Возможно, сейчас российское военное командование перебрасывает более опытные и лучше обеспеченные фронтовые подразделения из восточной или южной Украины в курскую область, но, вероятно, для того, чтобы такие подразделения прибыли в курскую область, понадобится дополнительное время", - говорится в отчете.

Отмечается, что 9 августа российский блогер заявлял, что под российским рыльском действуют подразделения 44-го армейского корпуса российской северной группировки войск (ленинградского военного округа), предположив, что российское военное командование может перебрасывать элементы, накопленные северной группировкой войск для своих наступательная операция на севере Харьковской области в ответ на ситуацию в курской области.

"Это заявление блогера, если оно точное, свидетельствует о том, что российское военное командование оценивает украинскую операцию как более значимую. Значительные передислокации подразделений северной группировки сил в курскую область означают, что российское военное командование решило, что срыв наступательной операции на севере Харьковской области является необходимой жертвой для надлежащего ответа, ... избегая передислокации с более приоритетных направлений", - добавляют в Институте.

Также отмечается, что крупные передислокации российских войск из прифронтовых районов, вероятно, будут происходить медленнее, и более боеспособные подразделения на передовой могут начать прибывать в курскую область в ближайшие дни.

При этом ISW указывает, что 9 августа были сообщения о дальнейшем "продвижении" дальше на восток в курской области рф, но, вероятно, без дальнейших действий так далеко на север или запад, как ранее заявлялось 8 августа.

Дополнение

минобороны рф утверждает о "сбитии" 32 дронов за ночь, большинство из которых - в курской области россии. Между тем в российских телеграм-каналах появились данные и видео с информацией о ситуации в курской и белгородской области.

Также минобороны рф в новой сводке на утро 10 августа перечислило районы населенных пунктов николаево-дарьино, гуево, любимовка, зеленый путь, свердликово в курской области рф, в основном в суджанском районе, где якобы "наносили огневое поражение" по живой силе и технике. Также российские милблогеры и телеграм-каналы писали разную информацию о мартыновке в суджанском районе. 

"Суспільне" опубликовало карту вероятного продвижения в курской области.

Тем временем, как пишет Meduza, по данным росСМИ, курскую АЭС начали готовить к обороне. После обеда 9 августа подъезды к атомной станции перекрыли, сообщило издание "Блокнот" со ссылкой на источники. Сотрудник станции анонимно рассказал изданию "Важные истории", что для охраны АЭС вернули мужчин (ранее источник издания сообщал, что для охраны АЭС оставили только женщин-росгвардейцев). Кроме того, по словам собеседника издания "Важные истории", руководство рекомендовало сотрудникам АЭС взять отпуска за свой счет и эвакуировать детей. Также с 7 августа со стройплощадки АЭС уезжают вахтовики, пишут "Важные истории". 9 августа "росатом" подтвердил, что сократил количество строителей на станции.

10 августа росСМИ со ссылкой на заявление "росатома" сообщали, что "курская АЭС работает в штатном режиме".

Павел Башинский

Павел Башинский

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