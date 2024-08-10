США хотят понять, какая стратегия Украины в курской области рф - Белый дом

Вашингтон стремится узнать у Украины, какая стратегия Киева по ситуации в курской области России. Об этом во время брифинга рассказал советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности Джон Кирби, пишет Голос Америки, передает УНН.

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По словам Кирби, Соединенные штаты продолжают общение с украинскими властями, чтобы понять, какие цели имеет операция ВСУ в курской области России.

Я думаю, что оставлю здесь место, чтобы позволить Украине так или иначе говорить о своих военных операциях. Мы поддерживаем связь с нашими украинскими коллегами и работаем над тем, чтобы лучше понять, что они делают, каковы их цели, какова их стратегия - объяснил Кирби.

Он также не стал уточнять информацию о ситуации на поле боя. Американский чиновник отметил, что США пока не желают озвучивать слишком много информации.

Впрочем, он в который раз подчеркнул, что Белый дом поддерживает связь с Киевом по ситуации в курской области.

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Мы поддерживаем связь с нашими украинскими коллегами, и я бы воздержался от описания того, что там (на поле боя - ред.) происходит на поле боя, пока эти разговоры не завершатся, и пока мы не почувствуем, что имеем лучшее представление о том, что именно они делают - заметил советник Белого дома

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При этом представитель Белого дома добавил, что Вооруженные силы Украины пока не нарушают ограничений, которые ранее объявляли США об атаках вглубь РФ.

Они используют его (американское оружие - ред.) в зоне, где мы ранее говорили, что они могут использовать оружие США для трансграничных ударов. Конечная цель здесь - помочь Украине защитить себя, и мы просто посмотрим, что об этом скажет Украина - убеждает Джон Кирби.

Напомним,

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявления, что слова Путина о том, что "Украина создала масштабную провокацию" в Курской области "является преувеличением".