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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США хотят понять, какая стратегия Украины в курской области рф - Белый дом

США хотят понять, какая стратегия Украины в курской области рф - Белый дом

Киев  •  УНН

10 августа 2024, 15:48  •  21023 просмотра

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Белый дом поддерживает связь с Киевом по операциям ВСУ в Курской области РФ. США отмечают, что Украина не нарушает ограничений по использованию американского оружия для трансграничных ударов.

Вашингтон стремится узнать у Украины, какая стратегия Киева по ситуации в курской области России. Об этом во время брифинга рассказал советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности Джон Кирби, пишет Голос Америки, передает УНН.

Детали

По словам Кирби, Соединенные штаты продолжают общение с украинскими властями, чтобы понять, какие цели имеет операция ВСУ в курской области России.

Я думаю, что оставлю здесь место, чтобы позволить Украине так или иначе говорить о своих военных операциях. Мы поддерживаем связь с нашими украинскими коллегами и работаем над тем, чтобы лучше понять, что они делают, каковы их цели, какова их стратегия

- объяснил Кирби. 

Он также не стал уточнять информацию о ситуации на поле боя. Американский чиновник отметил, что США пока не желают озвучивать слишком много информации.

Впрочем, он в который раз подчеркнул, что Белый дом поддерживает связь с Киевом по ситуации в курской области. 

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Мы поддерживаем связь с нашими украинскими коллегами, и я бы воздержался от описания того, что там (на поле боя - ред.) происходит на поле боя, пока эти разговоры не завершатся, и пока мы не почувствуем, что имеем лучшее представление о том, что именно они делают

- заметил советник Белого дома

Дополнение

При этом представитель Белого дома добавил, что Вооруженные силы Украины пока не нарушают ограничений, которые ранее объявляли США об атаках вглубь РФ.

Они используют его (американское оружие - ред.) в зоне, где мы ранее говорили, что они могут использовать оружие США для трансграничных ударов. Конечная цель здесь - помочь Украине защитить себя, и мы просто посмотрим, что об этом скажет Украина

- убеждает Джон Кирби. 

Напомним,

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявления, что слова Путина о том, что "Украина создала масштабную провокацию" в Курской области "является преувеличением".

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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