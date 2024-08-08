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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
WP: Украина контролирует газоизмерительную станцию "Суджа" в курской области рф

WP: Украина контролирует газоизмерительную станцию "Суджа" в курской области рф

Киев  •  УНН

8 августа 2024, 16:13  •  12368 просмотра

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Анонимный советник Зеленского сообщил, что украинские войска контролируют станцию 'Суджа' в РФ. Газ продолжает течь через станцию, которая является последней точкой транспортировки российского газа в Европу через Украину.

Войска Украины, которые якобы прорвали границу в курской области РФ, контролируют газоизмерительную станцию "Суджа", расположенную примерно в 8 километрах вглубь России. Об этом в комментарии Washington Post рассказал анонимный советник президента Владимира Зеленского, передает УНН.

Детали 

Собеседник издания отметил, что Вашингтон до сих пор не критиковал Украину за бои на российской территории.  

По словам источника, Силы обороны Украины полностью контролируют  газоизмерительную станцию "Суджа", расположенную примерно в курской области РФ, в нескольких километрах от украинской границы.

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Аналитики издания предполагают, что Киев может иметь целью прекращение поставок российского газа в Европу, используя это как рычаг давления.

А впрочем, как отметили в издании, по состоянию на четверг газ продолжал течь через Суджу, последнюю функционирующую точку транспортировки для трубопровода, поставляющего российский природный газ в Европу через Украину.

Следует отметить, что официально Украина не комментировала ситуацию в курской области рф.

Дополнение

Первые сообщения о захвате станции "Суджа" появились еще вчера. Тогда российские пропагандисты заявили, что ВСУ якобы продвинулись в курской области рф и взяли под контроль несколько объектов на территории рф. 

Напомним,

Губернатор курской области объявил о введении режима ЧС из-за сложной ситуации в приграничных районах. Это решение принято на фоне сообщений о возможном захвате ВСУ города Суджа и газораспределительной станции.

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Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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