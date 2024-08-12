Ситуация в курской области: минобороны рф выдало новый отчет, в госдуме обвинили своих военных в "провале обороны"
Киев • УНН
минобороны рф заявляет о продолжении боев в курской области.
минобороны рф заявило в понедельник о продолжении боевых действий в курской области россии, пишет УНН.
Детали
мо рф в сводке за сутки утверждает о якобы "отражении" семи атак в районах населенных пунктов мартыновка, бирки и корнево курской области и "попытках прорыва" вглубь в районе каучука.
А также об огневых действиях в районах куриловки, плехово, любимовки, суджи, косицы, гоголевки, казачьей локни, михайловки и свердляковки.
Между тем, как пишет The Moscow Times, в госдуме рф член комитета по обороне генерал-лейтенант андрей гурулев обвинил российских военных в провале обороны курской области, указав, что российские военные заранее не подготовились и не выстроили оборону должным образом.
Напомним
В курской области рф с 6 августа сообщается о боевых действиях после сообщений о "прорыве" границы и "заходе" украинских сил. В регионе объявили чрезвычайную ситуацию федерального масштаба. Также в курской области, а также в белгородской и брянской областях введен режим контртеррористической операции.