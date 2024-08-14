Украинские журналисты сняли репортаж в российской суджи

Украинские журналисты опубликовали первые кадры из курской области рф, сняв репортаж из суджи, пишет УНН.

Детали

"Суспільне Суми" опубликовали сюжет, где военные рассказали, с каким настроением заходили на территорию рф и какой уровень защиты они там встретили.

Кадры из суджи публикует ТСН. Журналистка рассказала, как живут и что говорят местные.

Тем временем, по сообщениям, у российских фанатов войны истерика из-за того, что наши журналисты сняли репортаж в судже. Российская сторона только сегодня утверждала, что город не находится под контролем ВСУ.