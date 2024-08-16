Реакция рф на события на курщине медленная и рассеянная - главком сил НАТО в Европе

россия до сих пор пытается сформировать реакцию на украинскую операцию в курской области, пока эта реакция была медленной и рассеянной. Об этом сказал главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи во время события Совета по международным отношениям (CFR) 15 августа, пишет УНН со ссылкой на "Голос Америки".

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По его словам, "россия до сих пор собирает воедино реакцию".

Такая реакция россии, по мнению Каволи, связана с несколькими факторами. Во-первых, это отсутствие понимания, кто должен быть ответственным за боевые действия внутри россии, во-вторых, отсутствие высвобожденных войск, которые рф может привлечь против операции на курщине.

"Пока это была только довольно медленная и рассеянная реакция. Частично это потому, что россия не устанавливает, кто имеет полномочия. Министерство обороны ответственно за военные действия внутри Украины, но не внутри россии, правильно? То есть это должно быть Министерство внутренних дел", - проанализировал Каволи.

"Во-вторых, у россии нет свободных сил, которые она может перебросить туда. Уровень вовлеченности и доли российских наземных сил, которые находятся в Украине, очень существенный", - сказал главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе.

Каволи отметил, что подразделения, которые остались в россии и могут противостоять подобной проблеме - военные срочной службы, которым в теории и юридически запрещено воевать в Украине. Соответственно, речь идет не о тех боевых единицах, от которых можно ожидать быстрой реакции.

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Главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе подчеркнул, что российские власти перебросили в курский регион много воздушных сил, но неизвестно, сколько наземных сил будет привлечено, и какой эффект это будет иметь.

"Некоторые подразделения прибыли с востока Украины, чтобы вести бой. Очевидно, им отдадут предпочтение по сравнению с подразделениями из других мест. Думаю, что россии придется принимать решение с их стороны относительно времени и о наличии войск", - указал Каволи.

Также, отвечая на вопрос о состоянии украинской армии, Каволи отметил, что вопреки вызовам, которые стояли перед украинскими вооруженными силами, он был поражен инновациями, которые Украина продемонстрировала в военном, техническом и тактическом плане. При этом он подчеркнул быструю и твердую реакцию союзников в поддержке обороны Украины.

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