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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Реакция рф на события на курщине медленная и рассеянная - главком сил НАТО в Европе

Реакция рф на события на курщине медленная и рассеянная - главком сил НАТО в Европе

Киев  •  УНН

16 августа 2024, 12:55  •  22580 просмотра

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Главнокомандующий сил НАТО в Европе заявил, что реакция россии на события в курской области медленная и рассеянная.

россия до сих пор пытается сформировать реакцию на украинскую операцию в курской области, пока эта реакция была медленной и рассеянной. Об этом сказал главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи во время события Совета по международным отношениям (CFR) 15 августа, пишет УНН со ссылкой на "Голос Америки".

Детали

По его словам, "россия до сих пор собирает воедино реакцию".

Такая реакция россии, по мнению Каволи, связана с несколькими факторами. Во-первых, это отсутствие понимания, кто должен быть ответственным за боевые действия внутри россии, во-вторых, отсутствие высвобожденных войск, которые рф может привлечь против операции на курщине.

"Пока это была только довольно медленная и рассеянная реакция. Частично это потому, что россия не устанавливает, кто имеет полномочия. Министерство обороны ответственно за военные действия внутри Украины, но не внутри россии, правильно? То есть это должно быть Министерство внутренних дел", - проанализировал Каволи.

"Во-вторых, у россии нет свободных сил, которые она может перебросить туда. Уровень вовлеченности и доли российских наземных сил, которые находятся в Украине, очень существенный", - сказал главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе.

Каволи отметил, что подразделения, которые остались в россии и могут противостоять подобной проблеме - военные срочной службы, которым в теории и юридически запрещено воевать в Украине. Соответственно, речь идет не о тех боевых единицах, от которых можно ожидать быстрой реакции.

Британська розвідка: росія стягує війська на курщину і посилює оборону регіону16 августа 2024, 12:33 • 29344 просмотра

Главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе подчеркнул, что российские власти перебросили в курский регион много воздушных сил, но неизвестно, сколько наземных сил будет привлечено, и какой эффект это будет иметь.

"Некоторые подразделения прибыли с востока Украины, чтобы вести бой. Очевидно, им отдадут предпочтение по сравнению с подразделениями из других мест. Думаю, что россии придется принимать решение с их стороны относительно времени и о наличии войск", - указал Каволи.

Также, отвечая на вопрос о состоянии украинской армии, Каволи отметил, что вопреки вызовам, которые стояли перед украинскими вооруженными силами, он был поражен инновациями, которые Украина продемонстрировала в военном, техническом и тактическом плане. При этом он подчеркнул быструю и твердую реакцию союзников в поддержке обороны Украины.

ЗСУ створили військову комендатуру на підконтрольній території курщини - Сирський15 августа 2024, 12:04 • 37593 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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