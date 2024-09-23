Эстония и Финляндия планируют закрыть Финский залив для российских кораблей

Эстония и Финляндия расширяют свое сотрудничество в сфере морской обороны и разрабатывают конкретные планы, которые в случае необходимости позволят закрыть Финский залив для российских кораблей. Об этом заявил командующий Силами обороны Эстонии генерал-майор Андрус Мерилоу сообщает ERR, пишет УНН.

Морская оборона - это то, в чем Финляндия и Эстония и дальше будут наращивать свое сотрудничество, и, возможно, мы сможем разработать более конкретные планы того, как, в случае необходимости, полностью запретить деятельность противника в Балтийском море. В военном отношении это можно сделать, мы готовы это сделать, и мы движемся в этом направлении, - сказал он.

По словам командующего, закрытие Финского залива зависит от ситуации с безопасностью.

По словам Мерило, закрытие Финского залива зависит от ситуации с безопасностью. "Если возникнет опасность, и это будет необходимо, мы готовы это сделать, чтобы защитить себя", - сказал он.

Бывший главный редактор военного журнала Suomen Sotilas Яакко Пууперя прокомментировал ситуацию финским СМИ. Он отметил, что закрытие Финского залива технически возможно. Этому способствует сама география, не говоря уже о влиянии мин. Ракеты также усложнили бы жизнь российским кораблям.

При этом необходимо учитывать и экономические интересы Финляндии: на побережье залива расположены два важнейших порта Финляндии - Хельсинки и Хамина Котка.

Если бы мы оказались в затяжном кризисе, когда пришлось бы закрыть Финский залив, то движение пришлось бы переместить в сторону Северного моря. Это не произойдет мгновенно, это был бы масштабный инфраструктурный проект, - сказал Пууперя.

Напомним

С 8 августа Эстония ввела усиленный таможенный контроль на всех пунктах пропуска с Россией. Цель - предотвратить ввоз санкционных товаров, включая предметы военного назначения и наличные.