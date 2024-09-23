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Естонія та Фінляндія планують закрити Фінську затоку для російських кораблів

Естонія та Фінляндія планують закрити Фінську затоку для російських кораблів

Київ • УНН

 • 34017 перегляди

Естонія та Фінляндія розробляють плани щодо закриття Фінської затоки для російських кораблів у разі загрози. Це технічно можливо, але потребуватиме врахування економічних інтересів та інфраструктурних змін.

Естонія та Фінляндія розширюють свою співпрацю у сфері морської оборони і розробляють конкретні плани, які в разі потреби дозволять закрити Фінську затоку для російських кораблів. Про це заявив командувач Силами оборони Естонії генерал-майор Андрус Мерілоу повідомляє ERR, пише УНН.

Морська оборона - це те, в чому Фінляндія та Естонія і далі нарощуватимуть свою співпрацю, і, можливо, ми зможемо розробити більш конкретні плани того, як, у разі потреби, повністю заборонити діяльність противника в Балтійському морі. У воєнному відношенні це можна зробити, ми готові це зробити, і ми рухаємось у цьому напрямі,

- сказав він.

За словами командувача, закриття Фінської затоки залежить від ситуації з безпекою.

За словами Меріло, закриття Фінської затоки залежить від ситуації з безпекою. "Якщо виникне небезпека, і це буде необхідно, ми готові це зробити, щоб захистити себе", - сказав він.

Колишній головний редактор військового журналу Suomen Sotilas Яакко Пууперя прокоментував ситуацію фінським ЗМІ. Він зазначив, що закриття Фінської затоки технічно можливе. Цьому сприяє сама географія, не кажучи вже про вплив мін. Ракети також ускладнили б життя російським кораблям.

При цьому необхідно враховувати й економічні інтереси Фінляндії: на узбережжі затоки розташовані два найважливіші порти Фінляндії - Гельсінкі та Хаміна Котка.

Якби ми опинилися в затяжній кризі, коли довелося б закрити Фінську затоку, то рух довелося б перемістити в бік Північного моря. Це не станеться миттєво, це був би масштабний інфраструктурний проєкт,

- сказав Пууперя.

Нагадаємо

З 8 серпня Естонія запровадила посилений митний контроль на всіх пунктах пропуску з росією. Мета - запобігти ввезенню санкційних товарів, включаючи предмети військового призначення та готівку.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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syly-oborony-estoniiСили оборони Естонії
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baltiiske-moreБалтійське море
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