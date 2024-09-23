Естонія та Фінляндія планують закрити Фінську затоку для російських кораблів

Естонія та Фінляндія розширюють свою співпрацю у сфері морської оборони і розробляють конкретні плани, які в разі потреби дозволять закрити Фінську затоку для російських кораблів. Про це заявив командувач Силами оборони Естонії генерал-майор Андрус Мерілоу повідомляє ERR, пише УНН.

Морська оборона - це те, в чому Фінляндія та Естонія і далі нарощуватимуть свою співпрацю, і, можливо, ми зможемо розробити більш конкретні плани того, як, у разі потреби, повністю заборонити діяльність противника в Балтійському морі. У воєнному відношенні це можна зробити, ми готові це зробити, і ми рухаємось у цьому напрямі,