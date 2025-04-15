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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 19404 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 134003 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 125256 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 126703 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 125219 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127825 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 192376 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76760 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164011 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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Сили оборони Естонії

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Естонія хоче дозволити своїм військовим топити підозрілі судна: як це працюватиме

Естонія хоче надати військовим право застосовувати силу до суден, що можуть пошкодити інфраструктуру. У крайньому випадку, судно можуть затопити після евакуації екіпажу.

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Естонія та Фінляндія планують закрити Фінську затоку для російських кораблів

Естонія та Фінляндія розробляють плани щодо закриття Фінської затоки для російських кораблів у разі загрози. Це технічно можливо, але потребуватиме врахування економічних інтересів та інфраструктурних змін.

Новини Світу • 23 вересня, 19:49 • 34026 перегляди

Міноборони Естонії: росія не готова до контрнаступу у курській області

Україна приховала плани операції в Курській області, досягнувши ефекту несподіванки. За оцінками естонського офіцера, ЗСУ контролюють понад 500 кв км території, а Росія не готова до серйозного контрнаступу.

Війна • 16 серпня, 13:39 • 21547 перегляди

Естонія передасть Україні ЗРК "Містраль" і ракети до них

Естонія надасть Україні зенітно-ракетні комплекси малої дальності типу "Містраль" та ракети для відбиття атак росії.

Війна • 11 червня, 15:30 • 111602 перегляди

Міноборони: Естонія надасть Україні обладнання для зміцнення кіберпростору

Естонія посилить кібербезпеку України, надавши обладнання в рамках ІТ-коаліції.

Війна • 13 травня, 14:53 • 19576 перегляди

росія в Україні використовує "амебну тактику" - глава Генштабу Сил оборони Естонії

росія використовує в Україні "тактику амеби". росіяни експериментують з невеликими силами в різних місцях і сподіваються, що десь з'явиться можливість прориву, важає начальник Генерального штабу Сил оборони Естонії.

Війна • 15 квітня, 10:09 • 15904 перегляди

росія, ймовірно, стоїть за збоями в роботі GPS у Балтії - Міноборони Німеччини

За даними Міністерства оборони Німеччини, Росія, ймовірно, несе відповідальність за постійні перебої в роботі глобальних навігаційних супутникових систем в Балтійському регіоні, включаючи електромагнітні перешкоди, що походять з Калінінграда.

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Естонія придбає 18 САУ Caesar

Естонія планує придбати 18 французьких 155-мм самохідних артилерійських установок Caesar і побудувати новий корабель для свого флоту орієнтовною вартістю 30-40 мільйонів євро.

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Естонія відмовляється від "Філіп Моріс"

Сили оборони Естонії заборонили продукцію таких компаній, як PepsiCo, Mars, Nestle, Unilever, Mondelēz International, Philip Morris International і Japan Tobacco International, які продовжують працювати в росії і підтримувати її економіку та військову машину за рахунок податків.

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росіяни збільшують інтенсивність бойових дій в Україні - розвідка Естонії

Російські окупаційні війська в Україні збільшили темпи своїх операцій, але не змогли досягти конкретних оперативно-тактичних цілей, досягнувши лише незначних успіхів у Луганській та Донецькій областях.

Війна • 8 березня, 17:06 • 29487 перегляди

росія навмисно "глушить" GPS у Європі - командувач сил Естонії

За словами командувача Сил оборони Естонії, росія навмисно порушує роботу GPS в Європі, щоб протестувати обладнання і можливості для створення перешкод на тлі потенційних майбутніх конфліктів з НАТО.

Новини Світу • 31 січня, 09:24 • 18951 перегляди

У квітні керівники української поліції розпочнуть в Естонії навчання сучасним практикам управління та організації

Естонський центр міжнародного розвитку (ESTDEV) і Департамент поліції та прикордонної охорони Естонії (PPA) підписали угоду про партнерство для підвищення управлінського потенціалу Головного управління Національної поліції України та регіональних підрозділів патрульної поліції.

Суспільство • 29 січня, 22:00 • 29700 перегляди