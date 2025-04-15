Сили оборони Естонії

росія, ймовірно, стоїть за збоями в роботі GPS у Балтії - Міноборони Німеччини

За даними Міністерства оборони Німеччини, Росія, ймовірно, несе відповідальність за постійні перебої в роботі глобальних навігаційних супутникових систем в Балтійському регіоні, включаючи електромагнітні перешкоди, що походять з Калінінграда.