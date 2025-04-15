Естонія хоче надати військовим право застосовувати силу до суден, що можуть пошкодити інфраструктуру. У крайньому випадку, судно можуть затопити після евакуації екіпажу.
Естонія та Фінляндія розробляють плани щодо закриття Фінської затоки для російських кораблів у разі загрози. Це технічно можливо, але потребуватиме врахування економічних інтересів та інфраструктурних змін.
Україна приховала плани операції в Курській області, досягнувши ефекту несподіванки. За оцінками естонського офіцера, ЗСУ контролюють понад 500 кв км території, а Росія не готова до серйозного контрнаступу.
Естонія надасть Україні зенітно-ракетні комплекси малої дальності типу "Містраль" та ракети для відбиття атак росії.
Естонія посилить кібербезпеку України, надавши обладнання в рамках ІТ-коаліції.
росія використовує в Україні "тактику амеби". росіяни експериментують з невеликими силами в різних місцях і сподіваються, що десь з'явиться можливість прориву, важає начальник Генерального штабу Сил оборони Естонії.
За даними Міністерства оборони Німеччини, Росія, ймовірно, несе відповідальність за постійні перебої в роботі глобальних навігаційних супутникових систем в Балтійському регіоні, включаючи електромагнітні перешкоди, що походять з Калінінграда.
Естонія планує придбати 18 французьких 155-мм самохідних артилерійських установок Caesar і побудувати новий корабель для свого флоту орієнтовною вартістю 30-40 мільйонів євро.
Сили оборони Естонії заборонили продукцію таких компаній, як PepsiCo, Mars, Nestle, Unilever, Mondelēz International, Philip Morris International і Japan Tobacco International, які продовжують працювати в росії і підтримувати її економіку та військову машину за рахунок податків.
Російські окупаційні війська в Україні збільшили темпи своїх операцій, але не змогли досягти конкретних оперативно-тактичних цілей, досягнувши лише незначних успіхів у Луганській та Донецькій областях.
За словами командувача Сил оборони Естонії, росія навмисно порушує роботу GPS в Європі, щоб протестувати обладнання і можливості для створення перешкод на тлі потенційних майбутніх конфліктів з НАТО.
Естонський центр міжнародного розвитку (ESTDEV) і Департамент поліції та прикордонної охорони Естонії (PPA) підписали угоду про партнерство для підвищення управлінського потенціалу Головного управління Національної поліції України та регіональних підрозділів патрульної поліції.