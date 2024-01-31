росія навмисно "глушить" GPS у Європі - командувач сил Естонії

ukenru
29 березня, 19:41 • 44364 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 99126 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 116583 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 118134 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 233938 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 157202 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 147820 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 133481 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121739 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112896 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
2.3 м/с
85 %
748 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
У Харкові пролунали вибухи: місто атакують ворожі "шахеди"

У Харкові пролунали вибухи: місто атакують ворожі "шахеди"

29 березня, 18:53 • 32053 перегляди
Неможливо ігнорувати сотні "шахедів" щоночі: Зеленський каже, що потрібна сильна реакція Америки та Європи

Неможливо ігнорувати сотні "шахедів" щоночі: Зеленський каже, що потрібна сильна реакція Америки та Європи

29 березня, 19:12 • 33284 перегляди
Армія рф завдала низку ударів по Харкову, є постраждалі - ОВА

Армія рф завдала низку ударів по Харкову, є постраждалі - ОВА

29 березня, 19:21 • 26149 перегляди
Україна досягла 100% узгодженості із зовнішньополітичною та оборонною стратегіями ЄС

Україна досягла 100% узгодженості із зовнішньополітичною та оборонною стратегіями ЄС

29 березня, 19:25 • 31558 перегляди
На Полтавщині діти катували 10-річного хлопчика, слідчі відкрили три справи - Лубінець

На Полтавщині діти катували 10-річного хлопчика, слідчі відкрили три справи - Лубінець

29 березня, 19:53 • 24503 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 233938 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 386070 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 441121 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 449467 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 358868 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 116584 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130856 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 125040 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 99041 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 108068 перегляди
Актуальне
росія навмисно "глушить" GPS у Європі - командувач сил Естонії

росія навмисно "глушить" GPS у Європі - командувач сил Естонії

Київ • УНН

 • 18951 перегляди

За словами командувача Сил оборони Естонії, росія навмисно порушує роботу GPS в Європі, щоб протестувати обладнання і можливості для створення перешкод на тлі потенційних майбутніх конфліктів з НАТО.

Командувач Сил оборони Естонії Мартін Херем вважає, що росія навмисно порушує роботу GPS в Європі, які використовуються авіакомпаніями, смартфонами і системами озброєнь. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

Деталі 

За словами військового, з минулого року в Балтійському регіоні почастішали випадки втручання в роботу супутникових навігаційних систем. Особливий сплеск був зареєстрований цього місяця на території, що простягається від Фінляндії до Польщі і Чорноморського регіону.

Цивільному населенню заходу слід готуватися до конфлікту з росією - голова військового комітету НАТО19.01.24, 12:31 • 25407 переглядiв

Хтось стоїть за цим, і ми думаємо, що це росія

- заявив командувач Сил оборони Естонії Мартін Херем.

Він припустив, що рф таким чином випробовує засоби глушіння на фоні ризиків майбутнього потенційного конфлікту з НАТО. Херем також додав, що глушіння може також здійснюватися з кораблів у Балтійському морі.

Росія продемонструвала свої можливості в галузі радіоелектронної боротьби не лише в Україні та країнах Балтії. Вони, безумовно, досить сильні в цьому

- зауважив естонський командувач.

Доповнення

У Bloomberg додають, що росія має досвід глушіння сигналів GPS у Північній Європі і здатна розгорнути цілу низку засобів радіоелектронної боротьби, в тому числі для перешкоджання діяльності безпілотників і ракет в Україні.

кремль також активізував діяльність з глушіння в москві та санкт-петербурзі, щоб запобігти потенційним атакам безпілотників з України.

НАТО слід підготуватись до ракетних ударів рф по всій Європі - The Times29.01.24, 11:34 • 22997 переглядiв

Зазначається, що минулого тижня європейські авіаційні посадовці провели зустріч для обговорення проблеми перебоїв у роботі GPS, оскільки на тлі бойових дій в Україні та на Близькому Сході почастішали випадки глушіння і "спуфінгу" – атаки, яка намагається обдурити GPS-приймач. Ці практики можуть ненавмисно впливати на комерційні літаки.

Агентство з авіаційної безпеки Європейського Союзу та Міжнародна асоціація повітряного транспорту (International Air Transport Association) провели в четвер у німецькому місті Кельн зустріч, на якій представники авіакомпаній, виробників, постачальників та інших учасників галузі зустрілися, щоб обговорити шляхи зниження ризиків.

Нагадаємо

Естонія, Латвія і Литва домовилися про створення спільної Балтійської оборонної зони на своїх східних кордонах з росією і білоруссю для стримування і захисту від військових загроз.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Новини Світу
martin-heremМартін Герем
syly-oborony-estoniiСили оборони Естонії
bloomberg-lpBloomberg L.P.
latviiaЛатвія
natoNATO
baltiiske-moreБалтійське море
finliandiiaФінляндія
chorne-moreЧорне море
lytvaЛитва
yevropaЄвропа
nimechchynaНімеччина
estoniiaЕстонія
ukrainaУкраїна
polshchaПольща
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,097.20
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,834.28