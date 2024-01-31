росія навмисно "глушить" GPS у Європі - командувач сил Естонії

Командувач Сил оборони Естонії Мартін Херем вважає, що росія навмисно порушує роботу GPS в Європі, які використовуються авіакомпаніями, смартфонами і системами озброєнь. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

Деталі

За словами військового, з минулого року в Балтійському регіоні почастішали випадки втручання в роботу супутникових навігаційних систем. Особливий сплеск був зареєстрований цього місяця на території, що простягається від Фінляндії до Польщі і Чорноморського регіону.

Цивільному населенню заходу слід готуватися до конфлікту з росією - голова військового комітету НАТО

Хтось стоїть за цим, і ми думаємо, що це росія - заявив командувач Сил оборони Естонії Мартін Херем.

Він припустив, що рф таким чином випробовує засоби глушіння на фоні ризиків майбутнього потенційного конфлікту з НАТО. Херем також додав, що глушіння може також здійснюватися з кораблів у Балтійському морі.

Росія продемонструвала свої можливості в галузі радіоелектронної боротьби не лише в Україні та країнах Балтії. Вони, безумовно, досить сильні в цьому - зауважив естонський командувач.

Доповнення

У Bloomberg додають, що росія має досвід глушіння сигналів GPS у Північній Європі і здатна розгорнути цілу низку засобів радіоелектронної боротьби, в тому числі для перешкоджання діяльності безпілотників і ракет в Україні.

кремль також активізував діяльність з глушіння в москві та санкт-петербурзі, щоб запобігти потенційним атакам безпілотників з України.

НАТО слід підготуватись до ракетних ударів рф по всій Європі - The Times

Зазначається, що минулого тижня європейські авіаційні посадовці провели зустріч для обговорення проблеми перебоїв у роботі GPS, оскільки на тлі бойових дій в Україні та на Близькому Сході почастішали випадки глушіння і "спуфінгу" – атаки, яка намагається обдурити GPS-приймач. Ці практики можуть ненавмисно впливати на комерційні літаки.

Агентство з авіаційної безпеки Європейського Союзу та Міжнародна асоціація повітряного транспорту (International Air Transport Association) провели в четвер у німецькому місті Кельн зустріч, на якій представники авіакомпаній, виробників, постачальників та інших учасників галузі зустрілися, щоб обговорити шляхи зниження ризиків.

Нагадаємо

Естонія, Латвія і Литва домовилися про створення спільної Балтійської оборонної зони на своїх східних кордонах з росією і білоруссю для стримування і захисту від військових загроз.