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Цивільному населенню заходу слід готуватися до конфлікту з росією - голова військового комітету НАТО

Цивільному населенню заходу слід готуватися до конфлікту з росією - голова військового комітету НАТО

Київ • УНН

 • 25407 перегляди

Голова військового комітету НАТО Роб Бауер закликав цивільне населення західних країн готуватися до потенційного конфлікту з росією, заявивши, що це може призвести до значних змін у способі життя.

Голова військового комітету НАТО Роб Бауер попередив, що цивільне населення західних країн має готуватися до тотальної війни з росією. Про це повідомляє Sky News, пише УНН.

Деталі

Роб Бауер заявив, що в той час як збройні сили НАТО вже готові до початку військових дій, громадяни також повинні бути готові до конфлікту, який призведе до значних змін у їхньому житті.

"Ми маємо усвідомити, що те, що ми живемо в мирі - це не факт. І тому ми (сили НАТО, - ред.) готуємося до конфлікту з росією. Але дискусії набагато ширші. Це також промислова база, а також люди, які повинні розуміти, що вони відіграють певну роль", - сказав Бауер.

ВІн також зауважити, що Швеція вчинила правильно, закликавши своє населення готуватися до війни на початку цього місяця.

"Все починається з цього", - сказав він. "Усвідомлення того, що не все можна передбачити і не все буде добре в наступні 20 років".

Доповнення 

Попередження чиновника пролунало напередодні початку найбільших навчань НАТО з часів Холодної війни, під час яких Лльянс відпрацьовує відбиття вторгнення російських військ.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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