Гражданскому населению запада следует готовиться к конфликту с россией - глава военного комитета НАТО
Киев • УНН
Председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр призвал гражданское население западных стран готовиться к потенциальному конфликту с россией, заявив, что это может привести к значительным изменениям в образе жизни.
Председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр предупредил, что гражданское население западных стран должно готовиться к тотальной войне с россией. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.
Детали
Роб Бауэр заявил, что в то время как вооруженные силы НАТО уже готовы к началу военных действий, граждане также должны быть готовы к конфликту, который приведет к значительным изменениям в их жизни.
"Мы должны осознать, что то, что мы живем в мире - это не факт. И поэтому мы (силы НАТО, - ред.) готовимся к конфликту с россией. Но дискуссии гораздо шире. Это также промышленная база, а также люди, которые должны понимать, что они играют определенную роль", - сказал Бауэр.
Он также заметил, что Швеция поступила правильно, призвав свое население готовиться к войне в начале этого месяца.
"Все начинается с этого", - сказал он. "Осознание того, что не все можно предсказать и не все будет хорошо в следующие 20 лет".
Дополнение
Предупреждение чиновника прозвучало накануне начала крупнейших учений НАТО со времен Холодной войны, во время которых Лльянс отрабатывает отражение вторжения российских войск.
Гражданскому населению запада следует готовиться к конфликту с россией - глава военного комитета НАТО
Председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр призвал гражданское население западных стран готовиться к потенциальному конфликту с россией, заявив, что это может привести к значительным изменениям в образе жизни.
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