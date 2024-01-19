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Гражданскому населению запада следует готовиться к конфликту с россией - глава военного комитета НАТО

Киев  •  УНН

19 январь 2024, 10:31  •  13205 просмотра

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Председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр призвал гражданское население западных стран готовиться к потенциальному конфликту с россией, заявив, что это может привести к значительным изменениям в образе жизни.

Председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр предупредил, что гражданское население западных стран должно готовиться к тотальной войне с россией. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.

Детали

Роб Бауэр заявил, что в то время как вооруженные силы НАТО уже готовы к началу военных действий, граждане также должны быть готовы к конфликту, который приведет к значительным изменениям в их жизни.

"Мы должны осознать, что то, что мы живем в мире - это не факт. И поэтому мы (силы НАТО, - ред.) готовимся к конфликту с россией. Но дискуссии гораздо шире. Это также промышленная база, а также люди, которые должны понимать, что они играют определенную роль", - сказал Бауэр.

Он также заметил, что Швеция поступила правильно, призвав свое население готовиться к войне в начале этого месяца.

"Все начинается с этого", - сказал он. "Осознание того, что не все можно предсказать и не все будет хорошо в следующие 20 лет".

Дополнение 

Предупреждение чиновника прозвучало накануне начала крупнейших учений НАТО со времен Холодной войны, во время которых Лльянс отрабатывает отражение вторжения российских войск.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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