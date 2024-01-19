НАТО наступного тижня розпочне найбільші за останні десятиліття військові навчання

Близько 90 000 військовослужбовців візьмуть участь у найбільших за останні десятиліття навчаннях НАТО, які розпочнуться наступного тижня, заявив у четвер головнокомандувач силами альянсу Кріс Каволі. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Масштабні навчання НАТО під назвою Steadfast Defender 2024 розпочнуться наступного тижня і триватимуть до травня

"Альянс продемонструє свою здатність зміцнити євроатлантичну зону шляхом трансатлантичного перекидання сил із Північної Америки", - сказав американський генерал журналістам у Брюсселі після дводенної наради глав національних оборонних відомств.

За словами Каволі, війська будуть направлені з країн-союзників по НАТО і Швеції.

Доповнення

Голова Військового комітету НАТО Адмірал Роб Бауер заявив, що Альянс зараз має найнадійніші оборонні плани з часів Холодної війни, щоб "стримати будь-якого ворога та захистити кожен дюйм своєї території".