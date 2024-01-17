НАТО посилює оборонні плани з часів холодної війни; доля України має вирішальне значення для світу

НАТО зараз має найнадійніші оборонні плани з часів Холодної війни, щоб "стримати будь-якого ворога та захистити кожен дюйм своєї території". Про це під час зустрічі голів оборонних відомств у Брюссел заявив голова Військового комітету НАТО Адмірал Роб Бауер обговорюючи нові оборонні плани, передає УНН.

Це найповніші оборонні плани, які були у НАТО з часів закінчення холодної війни. Ніколи раніше плани НАТО та національні оборонні плани не були настільки тісно взаємопов’язані.

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Голова Військового комітету НАТО підкреслив важливість нових оборонних планів і те, як вони формуватимуть збройні сили Альянсу на десятиліття вперед. Він також зазначив, що зараз члени Альянсу активно працюють над тим, щоб максимально підвищити ефективність нових оборонних спроможностей.

Основна увага на зустрічі була зосереджена на зміцненні стримування та оборони НАТО шляхом максимізації виконуваності нових оборонних планів. Учасниці цієї зустрічі висловили переконання, що результат війни в Україні вирішить долю світу.

Україна матиме нашу підтримку кожного наступного дня. Тому що не сумнівайтеся: результат цієї війни визначить долю світу. … Необхідно бути готовими до несподіванок і дивитися на виклики з точки зору всіх загроз. Для цього наша співпраця з партнерами є ключовою.