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НАТО посилює оборонні плани з часів холодної війни; доля України має вирішальне значення для світу

НАТО посилює оборонні плани з часів холодної війни; доля України має вирішальне значення для світу

Київ • УНН

 • 98004 перегляди

НАТО розробила свої найпотужніші оборонні плани з часів холодної війни, покликані стримувати будь-якого ворога. Успіх цих планів, детально викладених під час зустрічі міністрів оборони, матиме значний вплив на майбутнє світової політики, вважає адмірал Роб Бауер, голова Військового комітету НАТО.

НАТО зараз має найнадійніші оборонні плани з часів Холодної війни, щоб "стримати будь-якого ворога та захистити кожен дюйм своєї території". Про це під час зустрічі голів оборонних відомств у Брюссел заявив голова Військового комітету НАТО Адмірал Роб Бауер обговорюючи нові оборонні плани, передає УНН.

Це найповніші оборонні плани, які були у НАТО з часів закінчення холодної війни. Ніколи раніше плани НАТО та національні оборонні плани не були настільки тісно взаємопов’язані. 

– заявив Адмірал Роб Бауер.

Деталі

Голова Військового комітету НАТО підкреслив важливість нових оборонних планів і те, як вони формуватимуть збройні сили Альянсу на десятиліття вперед. Він також зазначив, що зараз члени Альянсу  активно працюють над тим, щоб максимально підвищити ефективність нових оборонних спроможностей.

Основна увага на зустрічі була зосереджена на зміцненні стримування та оборони НАТО шляхом максимізації виконуваності нових оборонних планів. Учасниці цієї зустрічі висловили переконання, що результат війни в Україні вирішить долю світу. 

Україна матиме нашу підтримку кожного наступного дня. Тому що не сумнівайтеся: результат цієї війни визначить долю світу. … Необхідно бути готовими до несподіванок і дивитися на виклики з точки зору всіх загроз. Для цього наша співпраця з партнерами є ключовою. 

- заявив Голова Військового комітету НАТО, нідерландський адмірал Роб Бауер.

За словами заступник генерального секретаря Альянсу Мірча Джоане, країнам НАТО потрібна більша кількість військ у стані бойової готовності, з більшими можливостями, ефективнішим командуванням і управлінням.

Звичайно, все це вимагає грошей, часу та енергії.

– наголосив посадовець.

Він нагадав, що на тогорічному саміті НАТО у Вільнюсі лідери погодили новий цільовий показник витрат на оборону у розмірі щонайменше 2% ВВП. Це, каже Джоане, підкреслює серйозність викликів, з якими стикаються члени альянсу.

Відбулося перше засідання Ради НАТО-Україна у військовому форматі: представник Києва просив збільшити постачання зброї17.01.24, 21:28 • 26872 перегляди

Додатково

Завтра, у четвер, 18 січня 2024 року, відбудеться спільна прес-конференція адмірала Бауера, Верховного головнокомандувача ОЗС НАТО в Європі генерала Каволі та заступника Верховного головнокомандувача ОЗС НАТО з питань трансформації генерала Бадіа.

Відповідно до даних пресслужби Альянсу пресконференція транслюватиметься на сайті НАТО.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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