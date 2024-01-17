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Відбулося перше засідання Ради НАТО-Україна у військовому форматі: представник Києва просив збільшити постачання зброї

Відбулося перше засідання Ради НАТО-Україна у військовому форматі: представник Києва просив збільшити постачання зброї

Київ • УНН

 • 26872 перегляди

Сьогодні відбулося перше засідання Ради НАТО-Україна на рівні керівників оборонних відомств. Представник України поінформував про бойову обстановку, запросив збільшення поставок зброї та обговорив перспективи об'єднання зусиль із НАТО.

Сьогодні відбулося перше засідання Ради НАТО-Україна у військовому форматі на рівні начальників оборонних відомств, передає УНН з посиланням на Facebook Місії України при НАТО.

Український військовий представник генерал-майор Сергій Салкуцан від імені Головнокомандувача Збройних Сил України генерала Валерія Залужного звернувся до союзників.

Як зазначено в повідомленні, Салкуцан поінформував про поточну ситуацію на полі бою, наголосив на пріоритетних потребах ЗСУ, закликав збільшити постачання озброєння, зокрема систем ППО і ракет.

Обговорили перспективу об’єднання технологічних зусиль України та НАТО для перемоги: Залужний поговорив із головою військового комітету Альянсу16.01.2024, 21:38 • 118546 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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