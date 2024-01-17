Відбулося перше засідання Ради НАТО-Україна у військовому форматі: представник Києва просив збільшити постачання зброї

Сьогодні відбулося перше засідання Ради НАТО-Україна у військовому форматі на рівні начальників оборонних відомств, передає УНН з посиланням на Facebook Місії України при НАТО.

Український військовий представник генерал-майор Сергій Салкуцан від імені Головнокомандувача Збройних Сил України генерала Валерія Залужного звернувся до союзників.

Як зазначено в повідомленні, Салкуцан поінформував про поточну ситуацію на полі бою, наголосив на пріоритетних потребах ЗСУ, закликав збільшити постачання озброєння, зокрема систем ППО і ракет.

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