Состоялось первое заседание Совета НАТО-Украина в военном формате: представитель Киева просил увеличить поставки оружия
Киев • УНН
Сегодня состоялось первое заседание Совета НАТО-Украина на уровне руководителей оборонных ведомств. Представитель Украины проинформировал о боевой обстановке, запросил увеличение поставок оружия и обсудил перспективы объединения усилий с НАТО.
Сегодня состоялось первое заседание Совета НАТО-Украина в военном формате на уровне начальников оборонных ведомств, передает УНН со ссылкой на Facebook Миссии Украины при НАТО.
Украинский военный представитель генерал-майор Сергей Салкуцан от имени Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины генерала Валерия Залужного обратился к союзникам.
Как отмечено в сообщении, Салкуцан проинформировал о текущей ситуации на поле боя, подчеркнул приоритетные потребности ВСУ, призвал увеличить поставки вооружения, в том числе систем ПВО и ракет.
Обсудили перспективу объединения технологических усилий Украины и НАТО для победы: Залужный поговорил с председателем военного комитета Альянса16 январь 2024, 19:38 • 118222 просмотра
Состоялось первое заседание Совета НАТО-Украина в военном формате: представитель Киева просил увеличить поставки оружия
Сегодня состоялось первое заседание Совета НАТО-Украина на уровне руководителей оборонных ведомств. Представитель Украины проинформировал о боевой обстановке, запросил увеличение поставок оружия и обсудил перспективы объединения усилий с НАТО.
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