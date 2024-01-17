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Состоялось первое заседание Совета НАТО-Украина в военном формате: представитель Киева просил увеличить поставки оружия

Киев  •  УНН

17 январь 2024, 19:28  •  14759 просмотра

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Сегодня состоялось первое заседание Совета НАТО-Украина на уровне руководителей оборонных ведомств. Представитель Украины проинформировал о боевой обстановке, запросил увеличение поставок оружия и обсудил перспективы объединения усилий с НАТО.

Сегодня состоялось первое заседание Совета НАТО-Украина в военном формате на уровне начальников оборонных ведомств, передает УНН со ссылкой на Facebook Миссии Украины при НАТО.

Украинский военный представитель генерал-майор Сергей Салкуцан от имени Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины генерала Валерия Залужного обратился к союзникам.

Как отмечено в сообщении, Салкуцан проинформировал о текущей ситуации на поле боя, подчеркнул приоритетные потребности ВСУ, призвал увеличить поставки вооружения, в том числе систем ПВО и ракет.

Обсудили перспективу объединения технологических усилий Украины и НАТО для победы: Залужный поговорил с председателем военного комитета Альянса16 январь 2024, 19:38 • 118222 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Политика
Відбулося перше засідання Ради НАТО-Україна у військовому форматі: представник Києва просив збільшити постачання зброї
The first meeting of the NATO-Ukraine Council in the military format was held: Kiev's representative asked for increased arms deliveries
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Состоялось первое заседание Совета НАТО-Украина в военном формате: представитель Киева просил увеличить поставки оружия

Сегодня состоялось первое заседание Совета НАТО-Украина на уровне руководителей оборонных ведомств. Представитель Украины проинформировал о боевой обстановке, запросил увеличение поставок оружия и обсудил перспективы объединения усилий с НАТО.

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Новое правительство Польши ищет способы производить больше боеприпасов и военной техники, чтобы увеличить помощь Украине, заявил министр иностранных дел Радослав Сикорский в Давосе. Этот шаг свидетельствует о намерении Варшавы укрепить связи с Украиной и противостоять потенциальной российской агрессии.

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В Польше рассматривает возможность увеличения производства боеприпасов для помощи Украине - Reuters

Днепропетровщина выдержала 12 ударов БПЛА и 4 артобстрела

Россияне 12 раз атаковали дронами-камикадзе Днепропетровскую область, и осуществили по региону 4 прицельных обстрела из артиллерии. По данным областной власти пострадавшие днем ребята в больнице. Юноша в состоянии средней тяжести. Медики оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь. За жизнь младшего мальчика борются врачи.

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Днепропетровщина выдержала 12 ударов БПЛА и 4 артобстрела

В оккупированной Евпатории партизаны зафиксировали военную технику рф неподалеку от железнодорожной станции

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В оккупированной Евпатории партизаны зафиксировали военную технику рф неподалеку от железнодорожной станции

Друзья Одесской области подарили детской больнице оборудование для новорожденных

Город Бремен передал Одесской областной детской клинической больнице современный аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных. Пожертвование является частью проекта, направленного на укрепление потенциала одесской больницы.

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Друзья Одесской области подарили детской больнице оборудование для новорожденных

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В Киеве откроют второй в мире правительственно-технологический центр GovTech