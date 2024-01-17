Состоялось первое заседание Совета НАТО-Украина в военном формате: представитель Киева просил увеличить поставки оружия

Днепропетровщина выдержала 12 ударов БПЛА и 4 артобстрела

Россияне 12 раз атаковали дронами-камикадзе Днепропетровскую область, и осуществили по региону 4 прицельных обстрела из артиллерии. По данным областной власти пострадавшие днем ребята в больнице. Юноша в состоянии средней тяжести. Медики оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь. За жизнь младшего мальчика борются врачи.