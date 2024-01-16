Обсудили перспективу объединения технологических усилий Украины и НАТО для победы: Залужный поговорил с председателем военного комитета Альянса
Командующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный обсудил с Председателем Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром объединение технологических усилий с НАТО для победы. Ключевые вопросы будут детально обсуждены на предстоящем заседании Совета Украина-НАТО.
Сколько детей Украина потеряла из-за рф за 10 лет войны: основатель Save Ukraine обнародовал данные
За последнее десятилетие конфликта в Украине около 20 000 детей были фактически "потеряны" и выросли под российским влиянием, говорит Николай Кулеба, основатель фонда "Save Ukraine".
Блокада снята: восстановлено движение грузовиков в пункте пропуска Ягодин-Дорогуск
Польские перевозчики прекратили акцию протеста на границе, движение грузовиков через пункт пропуска Ягодин-Дорогуск восстановлено.
В рф пылает склад готовой продукции из полиэтилена
На складе готовой полиэтиленовой продукции в пензе, россия, произошел масштабный пожар, который охватил 700 квадратных метров. О пострадавших пока что не сообщается.
Авиаудар рф по жилому сектору Нью-Йорка: под завалами все еще могут находиться люди, поиски приостановлены
Поисково-спасательные работы приостановлены согласно решению комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Торецкой городской военной администрации из-за составляющей безопасности.
Отметили важность активизации двусторонних отношений: Зеленский в Давосе встретился с премьером Вьетнама в Давосе
На Всемирном экономическом форуме Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Вьетнама Фам Минь Минь обсудили интенсификацию двусторонних отношений. Зеленский поблагодарил Вьетнам за поддержку территориальной целостности Украины и оказание гуманитарной помощи.
Последствия атаки рф: на Кировоградщине обломки сбитой ракеты повредили дома
Обломки российской ракеты в Кировоградской области повредили здание предприятия и частные дома.
Новое заседание "Рамштайн" состоится 23 января - Пентагон
Контактная группа по вопросам обороны Украины встретится 23 января, чтобы обсудить текущую ситуацию в Украине. США и около 50 их союзников остаются преданными поддержке Украины против российской агрессии.
"Способен работать в любое время": ДШВ показали кадры поражения оккупантов украинским ударным дроном Vampire
Украинские десантно-штурмовые войска с помощью ударного беспилотника Vampire успешно уничтожили несколько целей, в частности окоп, укрепленный блиндаж и вражескую технику. Было уничтожено почти 400 вражеских оккупантов и более 60 единиц военной техники.
Обсудили перспективные направления сотрудничества: Зеленский в Давосе впервые встретился с президентом Сингапура
На Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Украины Владимир Зеленский встретился с несколькими мировыми лидерами, в частности с президентом Сингапура Тарманом Шанмугаратнамом и президентом Руанды Полем Кагаме.