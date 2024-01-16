Обсудили перспективу объединения технологических усилий Украины и НАТО для победы: Залужный поговорил с председателем военного комитета Альянса

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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутату Батрину назначили психиатрическую экспертизу

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Нужно определить конкретный орган, который будет расследовать преступления судей - нардеп
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Нужно определить конкретный орган, который будет расследовать преступления судей - нардеп

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Пиар на миллионы: как ФГВФЛ сливает средства на эко-блокноты и продвижение в соцсетях
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Пиар на миллионы: как ФГВФЛ сливает средства на эко-блокноты и продвижение в соцсетях

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Результаты исследований по недавним массированным ударам рф тоже должны стать доказательной базой для Международного уголовного суда - Рувин
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Результаты исследований по недавним массированным ударам рф тоже должны стать доказательной базой для Международного уголовного суда - Рувин

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Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22
15 января  •  121155 просмотра

Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22

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Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф
15 января  •  139390 просмотра

Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф

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Эксперт: отмена банковской тайны - мечта Гетманцева, которая приведет к обложению налогами всего и всех

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Неделя для активных действий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 января
15 января  •  145657 просмотра

Неделя для активных действий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 января

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Правоохранители обязаны проверить информацию о возможном подкупе судей ВС по делу агента фсб Шепелева - эксперт
15 января  •  142870 просмотра

Правоохранители обязаны проверить информацию о возможном подкупе судей ВС по делу агента фсб Шепелева - эксперт

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Обсудили перспективу объединения технологических усилий Украины и НАТО для победы: Залужный поговорил с председателем военного комитета Альянса

Командующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный обсудил с Председателем Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром объединение технологических усилий с НАТО для победы. Ключевые вопросы будут детально обсуждены на предстоящем заседании Совета Украина-НАТО.

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Обсудили перспективу объединения технологических усилий Украины и НАТО для победы: Залужный поговорил с председателем военного комитета Альянса

Сколько детей Украина потеряла из-за рф за 10 лет войны: основатель Save Ukraine обнародовал данные

За последнее десятилетие конфликта в Украине около 20 000 детей были фактически "потеряны" и выросли под российским влиянием, говорит Николай Кулеба, основатель фонда "Save Ukraine".

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Сколько детей Украина потеряла из-за рф за 10 лет войны: основатель Save Ukraine обнародовал данные

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Польские перевозчики прекратили акцию протеста на границе, движение грузовиков через пункт пропуска Ягодин-Дорогуск восстановлено.

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В рф пылает склад готовой продукции из полиэтилена

На складе готовой полиэтиленовой продукции в пензе, россия, произошел масштабный пожар, который охватил 700 квадратных метров. О пострадавших пока что не сообщается.

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Поисково-спасательные работы приостановлены согласно решению комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Торецкой городской военной администрации из-за составляющей безопасности.

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Авиаудар рф по жилому сектору Нью-Йорка: под завалами все еще могут находиться люди, поиски приостановлены

Отметили важность активизации двусторонних отношений: Зеленский в Давосе встретился с премьером Вьетнама в Давосе

На Всемирном экономическом форуме Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Вьетнама Фам Минь Минь обсудили интенсификацию двусторонних отношений. Зеленский поблагодарил Вьетнам за поддержку территориальной целостности Украины и оказание гуманитарной помощи.

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Отметили важность активизации двусторонних отношений: Зеленский в Давосе встретился с премьером Вьетнама в Давосе

Последствия атаки рф: на Кировоградщине обломки сбитой ракеты повредили дома

Обломки российской ракеты в Кировоградской области повредили здание предприятия и частные дома.

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Последствия атаки рф: на Кировоградщине обломки сбитой ракеты повредили дома

Новое заседание "Рамштайн" состоится 23 января - Пентагон

Контактная группа по вопросам обороны Украины встретится 23 января, чтобы обсудить текущую ситуацию в Украине. США и около 50 их союзников остаются преданными поддержке Украины против российской агрессии.

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Новое заседание "Рамштайн" состоится 23 января - Пентагон

"Способен работать в любое время": ДШВ показали кадры поражения оккупантов украинским ударным дроном Vampire

Украинские десантно-штурмовые войска с помощью ударного беспилотника Vampire успешно уничтожили несколько целей, в частности окоп, укрепленный блиндаж и вражескую технику. Было уничтожено почти 400 вражеских оккупантов и более 60 единиц военной техники.

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"Способен работать в любое время": ДШВ показали кадры поражения оккупантов украинским ударным дроном Vampire

Обсудили перспективные направления сотрудничества: Зеленский в Давосе впервые встретился с президентом Сингапура

На Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Украины Владимир Зеленский встретился с несколькими мировыми лидерами, в частности с президентом Сингапура Тарманом Шанмугаратнамом и президентом Руанды Полем Кагаме.

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Обсудили перспективные направления сотрудничества: Зеленский в Давосе впервые встретился с президентом Сингапура