Обсудили перспективу объединения технологических усилий Украины и НАТО для победы: Залужный поговорил с председателем военного комитета Альянса

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с председателем Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром. Речь шла о перспективе и возможности объединения технологических усилий Украины и НАТО для достижения победы, передает УНН.

Как сообщил Залужный, телефонный разговор с адмиралом Бауэром состоялся накануне заседания Совета Украина-НАТО в военном формате на уровне Главнокомандующих и начальников генеральных штабов.

"Проинформировал адмирала Бауэра о ситуации на фронте. В этом контексте обменялись мнениями относительно тактики и стратегии Украины и Альянса в условиях широкомасштабного российского вторжения. Подчеркнул, что в войне такой интенсивности и масштаба, именно технологии играют важную роль. Обсудили перспективу и возможности объединения технологических усилий Украины и НАТО для достижения победы", - написал Залужный в Telegram.

По словам Главнокомандующего ВСУ, была достигнута договоренность "подробно обратить внимание на ряд важных вопросов завтра во время заседания, к которому присоединюсь в формате видеоконференции".

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