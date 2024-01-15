Пригласил посетить Украину и совместно поработать в бригадах ВСУ: Залужный поговорил с итальянским адмиралом Драгоне

"Укрнафта" увеличила добычу нефти и газа в 2023 году

В 2023 году "Укрнафта" добыла 1,4099 млн тонн нефти, что на 3% больше, чем в 2022 году, и 1,0974 млрд кубометров газа, что на 6% больше, чем в предыдущем году.