Запросив відвідати Україну та спільно попрацювати в бригадах ЗСУ: Залужний поговорив із італійським адміралом Драгоне

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний запросив в Україну начальника Штабу оборони Збройних Сил Італії адмірала Джузеппе Каво Драгоне, а також обговорив із ним питання регламентного обслуговування техніки, передає УНН.

Залужний провів телефонну розмову з начальником Штабу оборони Збройних Сил Італії адміралом Джузеппе Каво Драгоне.

"Обговорили низку питань двостороннього військового співробітництва та обміну досвідом. Запросив адмірала Драгоне відвідати Україну та спільно попрацювати на пунктах управління і в бригадах Збройних Сил України. Окремо зупинилися на питаннях регламентного обслуговування техніки, яку Італія надала Україні у рамках оборонних пакетів допомоги", - повдіомив Головнокомандувач ЗСУ.

Декілька днів на передовій: Залужний зустрівся з командирами бригад з Запоріжжя, Донеччини та Херсонщини

Крім того Залужний подякував за всебічну підтримку в боротьбі з російською агресією.