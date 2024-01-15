Запросив відвідати Україну та спільно попрацювати в бригадах ЗСУ: Залужний поговорив із італійським адміралом Драгоне
Київ • УНН
Залужний провів телефонну розмову з начальником Штабу оборони Збройних Сил Італії адміралом Джузеппе Каво Драгоне.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний запросив в Україну начальника Штабу оборони Збройних Сил Італії адмірала Джузеппе Каво Драгоне, а також обговорив із ним питання регламентного обслуговування техніки, передає УНН.
Залужний провів телефонну розмову з начальником Штабу оборони Збройних Сил Італії адміралом Джузеппе Каво Драгоне.
"Обговорили низку питань двостороннього військового співробітництва та обміну досвідом. Запросив адмірала Драгоне відвідати Україну та спільно попрацювати на пунктах управління і в бригадах Збройних Сил України. Окремо зупинилися на питаннях регламентного обслуговування техніки, яку Італія надала Україні у рамках оборонних пакетів допомоги", - повдіомив Головнокомандувач ЗСУ.
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Крім того Залужний подякував за всебічну підтримку в боротьбі з російською агресією.