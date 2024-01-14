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Декілька днів на передовій: Залужний зустрівся з командирами бригад з Запоріжжя, Донеччини та Херсонщини

Київ • УНН

 • 30815 перегляди

Українські військові керівники обговорили ефективність військ та оперативні плани в ключових регіонах на тлі триваючого конфлікту.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний і начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала кілька днів працювали в зонах відповідальності оперативно-стратегічних угруповань військ "Таврія" та "Одеса". Про це з посиланням на Головнокомандувача ЗСУ, пише УНН.

Деталі 

Провели плідну роботу із командувачами напрямків і командирами бригад, які виконують завдання на Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі. Узгодили кроки задля підвищення ефективності застосування військ з урахуванням наявних ресурсів та оперативної обстановки

- резюмував Залужний. 

Також Головнокомандувач ЗСУ опрацював питання щодо ситуації в акваторії Чорного моря з командувачем Військово-морських сил.

Нагадаємо

Головнокомандувач ЗСУ Залужний зустрівся з командирами бригад у Куп'янську, які протидіють активному наступу ворога та планують оперативні кроки.

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