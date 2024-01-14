Декілька днів на передовій: Залужний зустрівся з командирами бригад з Запоріжжя, Донеччини та Херсонщини
Київ • УНН
Українські військові керівники обговорили ефективність військ та оперативні плани в ключових регіонах на тлі триваючого конфлікту.
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний і начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала кілька днів працювали в зонах відповідальності оперативно-стратегічних угруповань військ "Таврія" та "Одеса". Про це з посиланням на Головнокомандувача ЗСУ, пише УНН.
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Провели плідну роботу із командувачами напрямків і командирами бригад, які виконують завдання на Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі. Узгодили кроки задля підвищення ефективності застосування військ з урахуванням наявних ресурсів та оперативної обстановки
Також Головнокомандувач ЗСУ опрацював питання щодо ситуації в акваторії Чорного моря з командувачем Військово-морських сил.
Нагадаємо
Головнокомандувач ЗСУ Залужний зустрівся з командирами бригад у Куп'янську, які протидіють активному наступу ворога та планують оперативні кроки.
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