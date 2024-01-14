Несколько дней на передовой: Залужный встретился с командирами бригад из Запорожья, Донецкой и Херсонской областей
Украинские военные руководители обсудили эффективность войск и оперативные планы в ключевых регионах на фоне продолжающегося конфликта.
Забастовка польских перевозчиков: перед заблокированными КПП скопилось около 1100 грузовиков
На польско-украинской границе из-за трех заблокированных пунктов пропуска образовалась очередь из 1100 грузовиков.
Сутки на Запорожье: оккупанты нанесли почти полторы сотни ударов по региону
россияне нанесли удары по 20 населенным пунктам Запорожской области, разрушив дома и инфраструктуру.
Из Белого дома эвакуировали персонал из-за пропалестинских митингов в Вашингтоне
Американские спецслужбы эвакуировала часть сотрудников Белого дома после палестинских митингов протеста возле администрации президента США.
Враг нанес более 90 авиационных ударов за сутки: ситуация на фронте
Украинские войска провели 61 боевое столкновение в разных регионах, при этом противник понес значительные потери и нанес многочисленные удары по всей линии фронта.
Почти 60 пикапов военные получили от благотворителей в Одесской области
Благотворители передали украинским военным еще два внедорожника, всего 58 единиц для выполнения боевых задач в сложных условиях местности.
Шмигаль рассказал со сколькими государствами-партнерами Украина ведет переговоры о подписании гарантий безопасности
Украина ведет переговоры с 30 странами о предоставлении гарантий безопасности, причем Великобритания стала первой страной, подписавшей соглашение о всеобъемлющей поддержке.
Международный день воздушного змея, Всемирный день логики, Старый Новый год. Что еще можно отметить 14 января
Сегодня, 14 января, отмечается Международный день воздушного змея. Событие возникло в 1989 году в индийском штате Гуджарат. Именно с 1989 году в этом штате с 7-го по 14 января проводится традиционный фестиваль воздушных змеев.
Соглашение Украины и Великобритании о безопасности: Стафанишина сообщила, что аналогичный договор с США уже готовится
Украина готовит соглашение о безопасности с США, подобное тому, что было подписано с Великобританией, которое подтверждает намерения и поддержку членства в НАТО.
Всемирная метеорологическая организация официально подтвердила – 2023 год стал самым жарким за всю историю наблюдения
В 2023 году рекордная глобальная температура превысила доиндустриальный уровень на 1,45°C, перешагнув пороговое значение, установленное Парижским соглашением.