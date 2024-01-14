Несколько дней на передовой: Залужный встретился с командирами бригад из Запорожья, Донецкой и Херсонской областей

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный и начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала несколько дней работали в зонах ответственности оперативно-стратегических группировок войск "Таврия" и "Одесса". Об этом со ссылкой на Главнокомандующего ВСУ, пишет УНН.

Детали

Провели плодотворную работу с командующими направлений и командирами бригад, выполняющих задачи в Донецкой, Херсонской и Запорожской областях. Согласовали шаги для повышения эффективности применения войск с учетом имеющихся ресурсов и оперативной обстановки - резюмировал Залужный.

Также Главнокомандующий ВСУ проработал вопрос о ситуации в акватории Черного моря с командующим Военно-морских сил.

Напомним,

Главнокомандующий ВСУ Залужный встретился с командирами бригад в Купянске, которые противодействуют активному наступлению врага и планируют оперативные шаги.

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