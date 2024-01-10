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Залужний зустрівся з командирами бригад, які тримають оборону на Куп'янську напрямку

Залужний зустрівся з командирами бригад, які тримають оборону на Куп'янську напрямку

Київ • УНН

 • 32427 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Залужний зустрівся з командирами бригад у Куп'янську, які протидіють активному наступу ворога та планують оперативні кроки.

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний розповів, що під час зустрічі з військовими у смузі відповідальності ОСУВ "Хортиця" зустрівся з командирами бригад, які працюють на Куп’янському напрямку. Про це пише УНН.

Деталі 

Впродовж кількох днів працювали у смузі відповідальності ОСУВ "Хортиця". Лінія фронту залишається активною. Окупанти намагаються наступати на усіх напрямках

- розповів Залужний. 

Він також підкреслив, що попри тиск наші воїни відбивають ворожі атаки та завдають значних втрат противнику у живій силі та техніці.

Провели продуктивну роботу із командирами бригад, які виконують завдання на Куп’янському напрямку. Визначили послідовність наших кроків з урахуванням постійної зміни оперативної обстановки, спроможностей, а також ухвалили рішення для забезпечення першочергових потреб підрозділів 

- резюмував Головнокомандувач Збройних Сил України

Він також подякував українським військовим, які тримають оборону у надскладних умовах.

Доповнення 

Раніше УНН повідомляв, що міністр оборони Рустем Умєров разом з Головнокомандувачем Збройних Сил України генералом Валерієм Залужним і начальником Генерального штабу генерал-лейтенантом Сергієм Шапталою відвідали позиції Сил оборони в районі Куп’янська.

Нагадаємо

Начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ підполковник Володимир Фітьо заявив, що ворог немає успіхів на Куп'янському напрямку, а Сили оборони знаходяться в активній обороні.

Володимир Омельченко

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