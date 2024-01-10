Залужний зустрівся з командирами бригад, які тримають оборону на Куп'янську напрямку
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ Залужний зустрівся з командирами бригад у Куп'янську, які протидіють активному наступу ворога та планують оперативні кроки.
Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний розповів, що під час зустрічі з військовими у смузі відповідальності ОСУВ "Хортиця" зустрівся з командирами бригад, які працюють на Куп’янському напрямку. Про це пише УНН.
Деталі
Впродовж кількох днів працювали у смузі відповідальності ОСУВ "Хортиця". Лінія фронту залишається активною. Окупанти намагаються наступати на усіх напрямках
Він також підкреслив, що попри тиск наші воїни відбивають ворожі атаки та завдають значних втрат противнику у живій силі та техніці.
Провели продуктивну роботу із командирами бригад, які виконують завдання на Куп’янському напрямку. Визначили послідовність наших кроків з урахуванням постійної зміни оперативної обстановки, спроможностей, а також ухвалили рішення для забезпечення першочергових потреб підрозділів
Він також подякував українським військовим, які тримають оборону у надскладних умовах.
Доповнення
Раніше УНН повідомляв, що міністр оборони Рустем Умєров разом з Головнокомандувачем Збройних Сил України генералом Валерієм Залужним і начальником Генерального штабу генерал-лейтенантом Сергієм Шапталою відвідали позиції Сил оборони в районі Куп’янська.
Нагадаємо
Начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ підполковник Володимир Фітьо заявив, що ворог немає успіхів на Куп'янському напрямку, а Сили оборони знаходяться в активній обороні.