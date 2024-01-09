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Тривожних дзвіночків для харків’ян немає: Фітьо про можливий російський наступ на Харків

Тривожних дзвіночків для харків’ян немає: Фітьо про можливий російський наступ на Харків

Київ • УНН

 • 30628 перегляди

Українські військові говорять про відсутність безпосередньої загрози для Харкова, а повідомлення про наступ російських військ військові вважають безпідставними.

Ворог немає успіхів на Куп'янському напрямку, Сили оборони знаходяться в активній обороні, тож харків'янам не варто хвилюватись щодо можливого наступу російських військ на місто. Про це заявив в ефірі телемарафону начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ підполковник Володимир Фітьо, пише УНН.

Бачимо, що успіхів у ворога на Куп’янському напрямку у ворога немає, наші захисники знаходяться в активній обороні. Намагаються за кращої нагоди покращити своє тактичне становище, переходять до атакувальних дій. Тому харків’янам можна бути спокійними

- сказав Фітьо.

Він сказав, що повідомлення іноземних ЗМІ про те, що росіяни можуть наступати на Харків, вкладаються у загальні наміри росії захопити ще більше територій в Україні, про що й без того давно відомо. Речник зазначив, що ситуація контрольована.

Наміри рашистів ми й самі розуміємо - це Харків, Полтава, Київ, вся Україна. Але на даний момент якихось тривожних дзвіночків для харків’ян немає

- наголосив Фітьо.

Нагадаємо

Нещодавно видання The Telegraph повідомило, посилаючись на власні джерела, що, імовірно, Україна готується до відновлення російського наступу поблизу Харкова. У матеріалі зазначалася дата 15 січня, як можлива дата початку повторного наступу. Проте, Фітьо повідомляв, що інформація видання The Telegraph про підготовку росіян  до нового наступу на Харків та область не відповідає дійсності.

ISW також повідомив про потенційну інтенсифікацію російських зусиль із захоплення Куп'янська.

Голова ХОВА Олег Синєгубов заявляв, що поблизу Харківщини не спостерігається скупчення ворожих військ, що свідчить про те, що наразі ворог не готується до повторного наступу на цьому напрямку. Проте ситуація може в будь-який момент змінитися.

Павло Башинський

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