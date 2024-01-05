Скупчення ворожих військ поблизу Харківщини не спостерігаються: Синєгубов про можливість повторного наступу рф
Київ • УНН
Нинішнє нарощування сил противника під Харковом не свідчить про неминучий наступ, але влада не втрачає пильності.
Поблизу Харківщини не спостерігається скупчення ворожих військ, що свідчить про те, що наразі ворог не готується до повторного наступу на цьому напрямку. Проте ситуація може в будь-який момент змінитися, розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов під час брифінгу, передає кореспондентка УНН.
Скупчення ми наразі не спостерігаємо, не фіксуємо. І знову ж таки по всій лінії кордону у нас ситуація не змінилася. Однак все одно ми моніторимо все в режимі онлайн, наші військові вживають всіх необхідних заходів, щоб бути готовим до будь-яких розвитків подій. Ми чітко розуміємо, що ворог своїх намірів щодо можливого відбиття територій, які він втратив під час звільнення восени 22 року і планів щодо міста Харкова, щодо окупації, він так само не залишив. Тому ми маємо бути до цього готовими
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Нещодавно видання The Telegraph повідомило, посилаючись на власні джерела, що імовірно Україна готується до відновлення російського наступу поблизу Харкова. "Можлива дата його початку 15 січня",- йшлося в матеріалі.
Проте Олег Синєгубов пояснив, що "для того, щоб говорити про плани ворога про будь-який наступ, він має сконцентрувати підрозділи на тому чи іншому напрямку". Проте наразі такої концентрації немає, тому немає об'єктивних підстав вважати, що ворог найближчим часом буде знову здійснювати спроби взяття Харкова та області.
Нагадаємо
російські війська минулої доби обстріляли 15 населених пунктів Харківської області. Напередодні ввечері ворог завдав ракетного удару по селищу Липці, а вночі обстріляв Вовчанськ. Обійшлось без постраждалих.
За менше ніж два тижні росіяни 33 рази вдарили по Харкову ракетами та "шахедами" - Офіс Генерального прокурора 04.01.24, 15:41 • 22889 переглядiв