Скупчення ворожих військ поблизу Харківщини не спостерігаються: Синєгубов про можливість повторного наступу рф

Поблизу Харківщини не спостерігається скупчення ворожих військ, що свідчить про те, що наразі ворог не готується до повторного наступу на цьому напрямку. Проте ситуація може в будь-який момент змінитися, розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов під час брифінгу, передає кореспондентка УНН.

Скупчення ми наразі не спостерігаємо, не фіксуємо. І знову ж таки по всій лінії кордону у нас ситуація не змінилася. Однак все одно ми моніторимо все в режимі онлайн, наші військові вживають всіх необхідних заходів, щоб бути готовим до будь-яких розвитків подій. Ми чітко розуміємо, що ворог своїх намірів щодо можливого відбиття територій, які він втратив під час звільнення восени 22 року і планів щодо міста Харкова, щодо окупації, він так само не залишив. Тому ми маємо бути до цього готовими